У російському Башкортостані вирує масштабна пожежа після ударів України — відео

Сили оборони України здійснили нову потужну атаку на нафтохімічний комплекс "Газпром Нафтохім Салават" у російському Башкортостані. Що важливо розуміти, це сталося уже вдруге за тиждень.
Головні тези:
- Місцева влада традиційно намагається приховати наслідки повітряного нападу.
- Місцеві мешканці активно публікують в мережі фото та відео успішного ураження.
“Бавовна” в російському Башкортостані — усі подробиці
Факт нової української атаки підтвердив ставленик Кремля у Башкортостан Радій Хабіров.
За його словами, під удари України потрапив "Газпром нафтохім Салават".
Про початок масштабної пожежі в регіоні першими повідомили опозиційні російські телеграм-канали, посилаючись на місцевих жителів.
На відео і фото, які активно публікують в мережі, можна побачити густий дим від пожежі, що спалахнула після удару.
Як уже згадувалося раніше, 18 вересня далекобійні дрони Служби безпеки України завдали потужних ударів по нафтохімічному комплексу "Газпром Нафтохім Салават" у російському Башкортостані.
У межах цієї успішної операції вони змогли подолати відстань у 1400 кілометрів.
Згідно з останніми даними, дрони уразили установку ЕЛОУ-АВТ-4 — найголовніше, що є в заводі.
