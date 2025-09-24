У російському Башкортостані вирує масштабна пожежа після ударів України — відео

Сили оборони України здійснили нову потужну атаку на нафтохімічний комплекс "Газпром Нафтохім Салават" у російському Башкортостані. Що важливо розуміти, це сталося уже вдруге за тиждень.

“Бавовна” в російському Башкортостані — усі подробиці

Факт нової української атаки підтвердив ставленик Кремля у Башкортостан Радій Хабіров.

За його словами, під удари України потрапив "Газпром нафтохім Салават".

З'ясовуємо ступінь пошкоджень. На місці працюють усі екстрені служби, вживаємо заходів щодо гасіння пожежі, — заявив Радій Хабіров. Поширити

Про початок масштабної пожежі в регіоні першими повідомили опозиційні російські телеграм-канали, посилаючись на місцевих жителів.

На відео і фото, які активно публікують в мережі, можна побачити густий дим від пожежі, що спалахнула після удару.

Як уже згадувалося раніше, 18 вересня далекобійні дрони Служби безпеки України завдали потужних ударів по нафтохімічному комплексу "Газпром Нафтохім Салават" у російському Башкортостані.

У межах цієї успішної операції вони змогли подолати відстань у 1400 кілометрів.