Масштабна "бавовна" лунала у кількох регіонах РФ і окупованому Криму — відео

Жителі російського Єйська, Слов'янська-на-Кубані та сусідніх міст повідомили про серію вибухів і проліт безпілотників. Також лунала “бавовна” у Бєлгороді і тимчасово окупованому Криму.
Головні тези:
- У різних регіонах РФ та окупованому Криму спостерігається серія вибухів та проліт безпілотників.
- Населені пункти Краснодарського краю стали об'єктом атаки безпілотних літальних апаратів.
- Внаслідок атаки безпілотників e Криму постраждали будівлі та люди, а також спалахнула трава в районі Ялти.
Росіяни скаржилися на “бавовну” у низці регіонів
Одразу кілька населених пунктів Краснодарського краю зазнали удару безпілотних літальних апаратів.
У Єйську і Слов'янську-на-Кубані жителі зафіксували звуки вибухів і роботу системи протиповітряної оборони.
За словами очевидців, було чути більше десятка розривів, при цьому, за попередніми даними, вдалося збити кілька дронів.
У деяких пабліках пишуть, що дрони уразили щонайменше 5 разів тягову підстанцію «Каневська» у станиці Стародерев’янковській Краснодарського краю. Офіційного підтвердження цьому поки що немає.
Жителі Темрюка, Кримська і Приморсько-Ахтарська також повідомляють про проліт безпілотників і роботу сирен.
Розгінний блок від російської ракети потрапив у житловий будинок у Слов'янську-на-Кубані у Краснодарському краї Місцеві ЗМІ стверджують, що на фото знято українську «дрон-ракету».
На кадрах, ймовірно, знято розгінний блок від ракети російського комплексу «Панцир-С1», звернули увагу читачі ASTRA.
“Влада” окупованого Криму повідомила про загиблих та постраждалих внаслідок атаки українських БпЛА по об'єктах території санаторію «Форос».
Також пошкоджено будівлю школи у селищі. На жаль, є постраждалі та загиблі. На цей час кількість постраждалих — близько 15 осіб, кількість загиблих уточнюється, — повідомив Сергій Аксьонов.
За припущенням медіа, у санаторії “Форос” "окопалася" ФСБ і там бувають високі чини. Деякі паблики вчора писали, що прилетіло пансіонатом ім. Терлецького. Потрібне підтвердження.
За його словами, також через падіння уламків збитого безпілотника сталося спалах сухої трави в районі міста Ялти.
Також дрони атакували Бєлгород. Місцева влада повідомила про те, що нібито "безпілотник ЗСУ" здетонував біля будівлі міської адміністрації, у зв'язку з чим поранення дістали двоє людей.
Міноборони країни-агресорки звітувало про буцімто збиття 113 українських дронів над РФ та окупованим Кримом.
