Масштабна "бавовна" лунала у кількох регіонах РФ і окупованому Криму — відео

Жителі російського Єйська, Слов'янська-на-Кубані та сусідніх міст повідомили про серію вибухів і проліт безпілотників. Також лунала “бавовна” у Бєлгороді і тимчасово окупованому Криму.

Головні тези:

  • У різних регіонах РФ та окупованому Криму спостерігається серія вибухів та проліт безпілотників.
  • Населені пункти Краснодарського краю стали об'єктом атаки безпілотних літальних апаратів.
  • Внаслідок атаки безпілотників e Криму постраждали будівлі та люди, а також спалахнула трава в районі Ялти.

Росіяни скаржилися на “бавовну” у низці регіонів

Одразу кілька населених пунктів Краснодарського краю зазнали удару безпілотних літальних апаратів.

У Єйську і Слов'янську-на-Кубані жителі зафіксували звуки вибухів і роботу системи протиповітряної оборони.

За словами очевидців, було чути більше десятка розривів, при цьому, за попередніми даними, вдалося збити кілька дронів.

У деяких пабліках пишуть, що дрони уразили щонайменше 5 разів тягову підстанцію «Каневська» у станиці Стародерев’янковській Краснодарського краю. Офіційного підтвердження цьому поки що немає.

Жителі Темрюка, Кримська і Приморсько-Ахтарська також повідомляють про проліт безпілотників і роботу сирен.

У Слов'янську-на-Кубані фрагменти дронів упали на території трьох приватних будинків, пошкодивши фасади, дахи та вибивши скло. Крім того, через падіння уламків виникло загоряння трави в промзоні. Жертв серед людей немає, на місці події працюють екстрені та оперативні служби.

Розгінний блок від російської ракети потрапив у житловий будинок у Слов'янську-на-Кубані у Краснодарському краї Місцеві ЗМІ стверджують, що на фото знято українську «дрон-ракету».

На кадрах, ймовірно, знято розгінний блок від ракети російського комплексу «Панцир-С1», звернули увагу читачі ASTRA.

“Влада” окупованого Криму повідомила про загиблих та постраждалих внаслідок атаки українських БпЛА по об'єктах території санаторію «Форос».

Також пошкоджено будівлю школи у селищі. На жаль, є постраждалі та загиблі. На цей час кількість постраждалих — близько 15 осіб, кількість загиблих уточнюється, — повідомив Сергій Аксьонов.

За припущенням медіа, у санаторії “Форос” "окопалася" ФСБ і там бувають високі чини. Деякі паблики вчора писали, що прилетіло пансіонатом ім. Терлецького. Потрібне підтвердження.

За його словами, також через падіння уламків збитого безпілотника сталося спалах сухої трави в районі міста Ялти.

Також дрони атакували Бєлгород. Місцева влада повідомила про те, що нібито "безпілотник ЗСУ" здетонував біля будівлі міської адміністрації, у зв'язку з чим поранення дістали двоє людей.

Міноборони країни-агресорки звітувало про буцімто збиття 113 українських дронів над РФ та окупованим Кримом.

По 25 БПЛА — над територіями Ростовської області та Краснодарського краю, 19 БПЛА — над територією Бєлгородської області, 13 БПЛА — над територією Астраханської області, 10 БПЛА — над територією Республіки Крим, 7 БПЛА — над територією Брянської області, 7 БПЛА — над територією Брянської області БПЛА — над територіями Ярославської та Волгоградської областей, 2 БПЛА — над акваторією Чорного моря, по 1 БПЛА — над територіями Курської та Воронезької областей.

