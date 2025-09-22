Масштабная "бавовна" звучала в нескольких регионах РФ и оккупированном Крыму — видео
Масштабная "бавовна" звучала в нескольких регионах РФ и оккупированном Крыму — видео

бавовна
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Жители российского Ейска, Славянска-на-Кубани и соседних городов сообщили о серии взрывов и пролете беспилотников. Также звучал "хлопок" в Белгороде и временно оккупированном Крыму.

Главные тезисы

  • Жители нескольких регионов России и Крыма сообщили о серии взрывов и пролете беспилотников.
  • Атаки беспилотных летательных аппаратов привели к повреждению зданий и пострадавшим людям в Крыму.
  • На территории Краснодарского края были поражены объекты инфраструктуры, включая тяговую подстанцию и жилой дом, что потребует дальнейших расследований.

Россияне жаловались на "бавовну" в ряде регионов

Сразу несколько населенных пунктов Краснодарского края потерпели удар беспилотных летательных аппаратов.

В Ейске и Славянске-на-Кубани жители зафиксировали звуки взрывов и работу системы противовоздушной обороны.

По словам очевидцев, было слышно более десятка разрывов, при этом, по предварительным данным, удалось сбить несколько дронов.

В некоторых пабликах пишут, что дроны поразили не менее 5 раз тяговую подстанцию «Каневская» у станицы Стародеревянковской Краснодарского края. Официального подтверждения этому пока нет.

Жители Темрюка, Крымская и Приморско-Ахтарская также сообщают о пролете беспилотников и работе сирен.

В Славянске-на-Кубани фрагменты дронов упали на территории трех частных домов, повредив фасады, крыши и выбив стекла. Кроме того, из-за падения обломков возникло возгорание травы в промзоне. Жертв среди людей нет, на месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Разгонный блок от российской ракеты попал в жилой дом в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае Местные СМИ утверждают, что на фото снята украинская «дрон-ракета».

На кадрах, вероятно, снят разгонный блок от ракеты российского комплекса "Панцирь-С1", обратили внимание читатели ASTRA.

"Власть" оккупированного Крыма сообщила о погибших и пострадавших в результате атаки украинских БпЛА по объектам территории санатория "Форос".

Также повреждено здание школы в поселке. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. В настоящее время количество пострадавших — около 15 человек, количество погибших уточняется, — сообщил Сергей Аксенов.

По предположению медиа, в санатории "Форос" "окопалась" ФСБ и там бывают высокие чины. Некоторые паблики вчера писали, что прилетело пансионатом им. Терлецкого. Требуется подтверждение.

По его словам, также из-за падения обломков сбитого беспилотника произошла вспышка сухой травы в районе города Ялты.

Также дроны атаковали Белгород. Местные власти сообщили о том, что якобы "беспилотник ВСУ" сдетонировал возле здания городской администрации, в связи с чем ранения получили два человека.

Минобороны страны-агрессорки отчитывалось о якобы сбитии 113 украинских дронов над РФ и оккупированном Крымом.

По 25 БПЛА — над территориями Ростовской области и Краснодарского края, 19 БПЛА — над территорией Белгородской области, 13 БПЛА — над территорией Астраханской области, 10 БПЛА — над территорией Республики Крым, 7 БПЛА — над территорией Брянской области — 7 БПЛА — над территорией Брянской области, 7 территориями Ярославской и Волгоградской областей, 2 БПЛА — над акваторией Черного моря, по 1 БПЛА — над территориями Курской и Воронежской областей.

