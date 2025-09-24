"Мы готовы". Зеленский обратился к Путину с предложением

Украинский лидер Владимир Зеленский публично обратился к российскому диктатору Владимиру Путину и предложил провести переговоры в Казахстане для завершения войны.
Главные тезисы
- Зеленский готов ко встрече в разных локациях, однако не на территории РФ.
- Путин показывает, что планирует продолжать войну.
Зеленский продолжает добиваться встречи с Путиным
Глава государства уточнил, что никогда не приглашал российского диктатора на переговоры в Киев:
Украинский лидер обратил внимание на то, что у российского диктатора есть из чего выбирать, поскольку многие государства предлагают свою территорию как площадку для мирных переговоров.
Как отметил Зеленский, разные столицы предлагают встречу в Турции или Саудовской Аравии, Катаре, в Европе в целом — Австрии, Швейцарии.
Что важно понимать, Путин с начала полномасштабного вторжения в Украину посещал столицу Казахстана 4 раза.
