"Мы готовы". Зеленский обратился к Путину с предложением

Украинский лидер Владимир Зеленский публично обратился к российскому диктатору Владимиру Путину и предложил провести переговоры в Казахстане для завершения войны.

Зеленский продолжает добиваться встречи с Путиным

Глава государства уточнил, что никогда не приглашал российского диктатора на переговоры в Киев:

Я сказал — если он не хочет встречаться со мной, то, конечно, он (Путин — ред.) выберет пригласить меня в Москву. Это только для того, чтобы отложить эту встречу. И я сказал, что это то же самое, что я бы пригласил его в Киев. Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский лидер обратил внимание на то, что у российского диктатора есть из чего выбирать, поскольку многие государства предлагают свою территорию как площадку для мирных переговоров.

Как отметил Зеленский, разные столицы предлагают встречу в Турции или Саудовской Аравии, Катаре, в Европе в целом — Австрии, Швейцарии.

И даже если вы хотите где-то в другом месте, например, Казахстане, — пусть будет там. Мы готовы, — подчеркнул глава государства. Поделиться

Что важно понимать, Путин с начала полномасштабного вторжения в Украину посещал столицу Казахстана 4 раза.