23 сентября президент США Дональд Трамп публично унизил страну-агрессорку России, сравнив ее с "бумажным тигром", который только выглядит грозно, однако не способен на военные победы. Спикер Кремля Дмитрий Песков уже отреагировал на это утверждение американского лидера.

Кремль отрицает, что экономика РФ на грани краха

Спикер Путина не скрывает, что официальной Москве не очень понравилось сравнение России с "бумажным тигром":

Россия — отнюдь не тигр. Все-таки больше Россия ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает. Дмитрий Песков Спикер Кремля

Кроме того, спикер Путина отреагировал на заявление Дональда Трампа о том, что российская экономика на грани краха из-за войны против Украины.

На этом фоне Песков начал врать, что она, мол, подстроилась под войну и имеет проблемы, связанные только с санкциями.

Он также назвал "совершенно сбалансированным" проект бюджета на следующие три года.

При этом Песков отметил, что Путин по-прежнему высоко ценит готовность Трампа помогать в урегулировании войны России и Украины. По его словам, разговор Путина и Трампа пока не запланирован, но может быть быстро организован.

По словам спикера Кремля, Путин сохраняет готовность к встрече с Зеленским, но без подготовки — это будет «пиар-акция, обреченная на провал».