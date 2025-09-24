Кремль обиделся на слова Трампа о слабости России

23 сентября президент США Дональд Трамп публично унизил страну-агрессорку России, сравнив ее с "бумажным тигром", который только выглядит грозно, однако не способен на военные победы. Спикер Кремля Дмитрий Песков уже отреагировал на это утверждение американского лидера.
Главные тезисы
- Москва до сих пор делает вид, что с экономикой РФ все нормально.
- Песков лжет, что Путин готов ко встрече с Зеленским.
Кремль отрицает, что экономика РФ на грани краха
Спикер Путина не скрывает, что официальной Москве не очень понравилось сравнение России с "бумажным тигром":
Кроме того, спикер Путина отреагировал на заявление Дональда Трампа о том, что российская экономика на грани краха из-за войны против Украины.
На этом фоне Песков начал врать, что она, мол, подстроилась под войну и имеет проблемы, связанные только с санкциями.
Он также назвал "совершенно сбалансированным" проект бюджета на следующие три года.
При этом Песков отметил, что Путин по-прежнему высоко ценит готовность Трампа помогать в урегулировании войны России и Украины. По его словам, разговор Путина и Трампа пока не запланирован, но может быть быстро организован.
По словам спикера Кремля, Путин сохраняет готовность к встрече с Зеленским, но без подготовки — это будет «пиар-акция, обреченная на провал».
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-