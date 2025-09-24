Кремль обиделся на слова Трампа о слабости России
Кремль обиделся на слова Трампа о слабости России

Кремль отрицает, что экономика РФ на грани краха
Читати українською
Источник:  online.ua

23 сентября президент США Дональд Трамп публично унизил страну-агрессорку России, сравнив ее с "бумажным тигром", который только выглядит грозно, однако не способен на военные победы. Спикер Кремля Дмитрий Песков уже отреагировал на это утверждение американского лидера.

Главные тезисы

  • Москва до сих пор делает вид, что с экономикой РФ все нормально.
  • Песков лжет, что Путин готов ко встрече с Зеленским.

Кремль отрицает, что экономика РФ на грани краха

Спикер Путина не скрывает, что официальной Москве не очень понравилось сравнение России с "бумажным тигром":

Россия — отнюдь не тигр. Все-таки больше Россия ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

Кроме того, спикер Путина отреагировал на заявление Дональда Трампа о том, что российская экономика на грани краха из-за войны против Украины.

На этом фоне Песков начал врать, что она, мол, подстроилась под войну и имеет проблемы, связанные только с санкциями.

Он также назвал "совершенно сбалансированным" проект бюджета на следующие три года.

При этом Песков отметил, что Путин по-прежнему высоко ценит готовность Трампа помогать в урегулировании войны России и Украины. По его словам, разговор Путина и Трампа пока не запланирован, но может быть быстро организован.

По словам спикера Кремля, Путин сохраняет готовность к встрече с Зеленским, но без подготовки — это будет «пиар-акция, обреченная на провал».

