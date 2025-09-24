Кремль образився на слова Трампа про слабкість Росії

23 вересня президент США Дональд Трамп публічно принизив країну-агресорку Росії, порівнявши її з “паперовим тигром”, який лише виглядає грізно, однак не здатен на воєнні перемоги. Речник Кремля Дмитро Пєсков уже відреагував на це твердження американського лідера.

Кремль заперечує, що економіка РФ на межі краху

Речник Путіна не приховує, що офіційній Москві не надто сподобалося порівняння Росії з “паперовим тигром”:

Росія — аж ніяк не тигр. Все-таки більше Росія асоціюється із ведмедем. Паперових ведмедів не буває. Дмитро Пєсков Речник Кремля

Окрім того, речник Путіна відреагував на заяву Дональда Трампа про те, що російська економіка на межі краху через війну проти України.

На цьому тлі Пєсков почав брехати, що вона, мовляв, підлаштувалися під військові потрібні і має проблеми, пов'язані лише з санкціями.

Він також назвав "абсолютно збалансованим" проект бюджету на наступні три роки.

При цьому Пєсков зазначив, що Путін, як і раніше, високо цінує готовність Трампа допомагати у врегулюванні війни Росії та України. За його словами, розмова Путіна і Трампа поки не запланована, але може бути швидко організована.

За словами речника Кремля, Путін зберігає готовність до зустрічі із Зеленським, але без підготовки — це буде «піар-акція, приречена на провал».