"Немає гарантій безпеки України, окрім друзів та зброї" — Зеленський виступив на Генасамблеї ООН
Дата публікації

"Немає гарантій безпеки України, окрім друзів та зброї" — Зеленський виступив на Генасамблеї ООН

Офіс Президента України
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що лише сильні друзі і зброя здатні зупинити агресора.

Головні тези:

  • Лише сильні друзі та національна зброя можуть гарантувати безпеку Україні з урахуванням сучасної реальності.
  • Володимир Зеленський вказав, що міжнародне право не ефективне без підтримки сильних союзників та наявності власної зброї.
  • Українці прагнуть миру та свободи, але реальність вимагає зосередженості на забезпеченні національної безпеки.

Зеленський виступив на дебатах Генасамблеї ООН

Зеленський зауважив, що гарантії безпеки Україні можуть надати тільки друзі та зброя.

Сьогодні ніхто, крім нас самих, гарантувати безпеки не може. Лише сильні альянси, лише сильні партнери і лише наша власна зброя. Якщо нація хоче миру — вона має дбати про зброю.

Володимир Зеленський

Президент України

Президент України

Зеленський зазначив, що наразі ні міжнародне право, ні співпраця, а саме зброя вирішує, хто виживає. Він додав, що міжнародне право повністю не працює, якщо "немає сильних друзів, охочих стати за вас, і навіть це не працює без зброї".

Немає гарантій безпеки, окрім друзів і зброї. Жоден українець не обирав такої дійсності.

Українці — люди мирні, але вони хочуть жити. Жити вільно, у власній незалежній країні. Але під час кровопролиття жодна міжнародна інституція неспроможна зупинити його.

Зеленський зустрінеться з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, королем Швеції Карлом XVI Густавом, президентом Сирії Ахмадом аль-Шараа, Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, членами Сенату США і Палати представників.

Президент України також зустрінеться із представниками єврейських організацій США, керівництвом провідних американських компаній і українською громадою в США.

