"Немає гарантій безпеки України, окрім друзів та зброї" — Зеленський виступив на Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що лише сильні друзі і зброя здатні зупинити агресора.

Зеленський виступив на дебатах Генасамблеї ООН

Зеленський зауважив, що гарантії безпеки Україні можуть надати тільки друзі та зброя.

Сьогодні ніхто, крім нас самих, гарантувати безпеки не може. Лише сильні альянси, лише сильні партнери і лише наша власна зброя. Якщо нація хоче миру — вона має дбати про зброю. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зазначив, що наразі ні міжнародне право, ні співпраця, а саме зброя вирішує, хто виживає. Він додав, що міжнародне право повністю не працює, якщо "немає сильних друзів, охочих стати за вас, і навіть це не працює без зброї".

Немає гарантій безпеки, окрім друзів і зброї. Жоден українець не обирав такої дійсності. Поширити

Українці — люди мирні, але вони хочуть жити. Жити вільно, у власній незалежній країні. Але під час кровопролиття жодна міжнародна інституція неспроможна зупинити його.

Зеленський зустрінеться з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, королем Швеції Карлом XVI Густавом, президентом Сирії Ахмадом аль-Шараа, Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, членами Сенату США і Палати представників.