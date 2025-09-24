"Нет гарантий безопасности Украины, кроме друзей и оружия" — Зеленский выступил на Генассамблее ООН
Категория
Украина
Дата публикации

"Нет гарантий безопасности Украины, кроме друзей и оружия" — Зеленский выступил на Генассамблее ООН

Офис Президента Украины
Зеленский
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только сильные друзья и оружие способны остановить агрессора.

Главные тезисы

  • Сильные друзья и национальное оружие являются ключевыми факторами обеспечения безопасности Украины.
  • Международное право не эффективно без поддержки сильных союзников и собственного оружия, по мнению президента Зеленского.
  • Украинцы стремятся к миру и свободе, однако обеспечение национальной безопасности остается приоритетом в условиях современной реальности.

Зеленский выступил на дебатах Генассамблеи ООН

Зеленский заметил, что гарантии безопасности Украине могут предоставить только друзья и оружие.

Сегодня никто кроме нас самих гарантировать безопасности не может. Только сильные альянсы, только сильные партнеры и только наше собственное оружие. Если нация хочет мира, она должна заботиться об оружии.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что пока ни международное право, ни сотрудничество, а именно оружие решает, кто выживает. Он добавил, что международное право полностью не работает, если "нет сильных друзей, желающих стать за вас и даже это не работает без оружия".

Нет гарантий безопасности, кроме друзей и оружия. Ни один украинец не выбирал такую действительность.

Украинцы люди мирные, но они хотят жить. Жить свободно в собственной независимой стране. Но во время кровопролития ни один международный институт не может остановить его.

Зеленский встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, королем Швеции Карлом XVI Густавом, президентом Сирии Ахмадом аль-Шараа, Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, членами Сената США и Палаты представителей.

Президент Украины также встретится с представителями еврейских организаций США, руководством ведущих американских компаний и украинской общиной в США.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Сюрприз для меня". Зеленский удивлен резким разворотом Трампа
Зеленский и Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Он боится". Зеленский предупредил о следующих шагах Путина
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Мы готовы". Зеленский обратился к Путину с предложением
Зеленский продолжает добиваться встречи с Путиным

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?