Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только сильные друзья и оружие способны остановить агрессора.
Главные тезисы
- Сильные друзья и национальное оружие являются ключевыми факторами обеспечения безопасности Украины.
- Международное право не эффективно без поддержки сильных союзников и собственного оружия, по мнению президента Зеленского.
- Украинцы стремятся к миру и свободе, однако обеспечение национальной безопасности остается приоритетом в условиях современной реальности.
Зеленский выступил на дебатах Генассамблеи ООН
Зеленский заметил, что гарантии безопасности Украине могут предоставить только друзья и оружие.
Зеленский отметил, что пока ни международное право, ни сотрудничество, а именно оружие решает, кто выживает. Он добавил, что международное право полностью не работает, если "нет сильных друзей, желающих стать за вас и даже это не работает без оружия".
Украинцы люди мирные, но они хотят жить. Жить свободно в собственной независимой стране. Но во время кровопролития ни один международный институт не может остановить его.
Зеленский встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, королем Швеции Карлом XVI Густавом, президентом Сирии Ахмадом аль-Шараа, Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, членами Сената США и Палаты представителей.
