"Нет гарантий безопасности Украины, кроме друзей и оружия" — Зеленский выступил на Генассамблее ООН

Зеленский выступил на дебатах Генассамблеи ООН

Зеленский заметил, что гарантии безопасности Украине могут предоставить только друзья и оружие.

Сегодня никто кроме нас самих гарантировать безопасности не может. Только сильные альянсы, только сильные партнеры и только наше собственное оружие. Если нация хочет мира, она должна заботиться об оружии. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что пока ни международное право, ни сотрудничество, а именно оружие решает, кто выживает. Он добавил, что международное право полностью не работает, если "нет сильных друзей, желающих стать за вас и даже это не работает без оружия".

Нет гарантий безопасности, кроме друзей и оружия. Ни один украинец не выбирал такую действительность. Поделиться

Украинцы люди мирные, но они хотят жить. Жить свободно в собственной независимой стране. Но во время кровопролития ни один международный институт не может остановить его.

Зеленский встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, королем Швеции Карлом XVI Густавом, президентом Сирии Ахмадом аль-Шараа, Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, членами Сената США и Палаты представителей.