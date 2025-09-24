"Мы должны защищать свою жизнь". Зеленский объявил об успехах Украины в производстве БпЛА

Президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на то, что у Украины нет ракет, наша страна имеет дроны, которые могут достигать расстояния 2000-3000 км.

Зеленский объявил об успехах Украины в производстве дальнобойных дронов

Об этом он сказал во время всеобщих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Украины отметил весомую роль, которую играют дроны в войне.

10 лет назад никто не мог представить, что появятся дроны, которые помогут создавать мертвые зоны на десятки километров в ширину. Простые дроны, производимые массово и не вооруженные искусственным интеллектом. Владимир Зеленский Президент Украины

Он заявил, что у Украины сейчас есть дроны, которые могут преодолевать большие расстояния.