"Мы должны защищать свою жизнь". Зеленский объявил об успехах Украины в производстве БпЛА

Президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на то, что у Украины нет ракет, наша страна имеет дроны, которые могут достигать расстояния 2000-3000 км.
Главные тезисы
- Украина продемонстрировала успешность производства дальнобойных дронов на международном уровне под руководством президента Зеленского.
- Дроны играют важную роль в войне, помогая создавать мертвые зоны на десятки километров в ширину и обеспечивая защиту страны.
- Украина, не имея ракет, обладает дронами с дальностью полета до 3000 км, что позволяет преодолевать большие расстояния и защищать жизнь граждан.
Зеленский объявил об успехах Украины в производстве дальнобойных дронов
Об этом он сказал во время всеобщих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН.
Президент Украины отметил весомую роль, которую играют дроны в войне.
Он заявил, что у Украины сейчас есть дроны, которые могут преодолевать большие расстояния.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-