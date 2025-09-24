"Мы должны защищать свою жизнь". Зеленский объявил об успехах Украины в производстве БпЛА
"Мы должны защищать свою жизнь". Зеленский объявил об успехах Украины в производстве БпЛА

Президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на то, что у Украины нет ракет, наша страна имеет дроны, которые могут достигать расстояния 2000-3000 км.

Главные тезисы

  • Украина продемонстрировала успешность производства дальнобойных дронов на международном уровне под руководством президента Зеленского.
  • Дроны играют важную роль в войне, помогая создавать мертвые зоны на десятки километров в ширину и обеспечивая защиту страны.
  • Украина, не имея ракет, обладает дронами с дальностью полета до 3000 км, что позволяет преодолевать большие расстояния и защищать жизнь граждан.

Зеленский объявил об успехах Украины в производстве дальнобойных дронов

Об этом он сказал во время всеобщих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Украины отметил весомую роль, которую играют дроны в войне.

10 лет назад никто не мог представить, что появятся дроны, которые помогут создавать мертвые зоны на десятки километров в ширину. Простые дроны, производимые массово и не вооруженные искусственным интеллектом.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он заявил, что у Украины сейчас есть дроны, которые могут преодолевать большие расстояния.

У нас нет таких длинных и грубых ракет, которые любят показывать диктаторы на парадах. Но у нас есть дроны, которые могут лететь на 2-3 тысячи километров. У нас просто не было другого выбора, мы должны защищать свою жизнь. Контроль на море раньше зависел от больших флотов. Сегодня мы благодаря морским дронам сумели добиться того, что РФ была вынуждена отвести остатки своего флота в далекие бухты. Россия не оставила нам иного выбора.

