Зеленський натякнув на можливість виборів президента в Україні — чи буде балотуватися

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що його головна мета — завершити війну проти Росії. Тож він готовий залишити посаду після встановлення миру.

Зеленський не збирається більше балотуватися на посаду Президента України

Про це він заявив в інтервʼю у Show Axios.

Президент України додав, що звернеться до парламенту з проханням організувати вибори, якщо буде досягнуто припинення вогню.

Моя мета — завершити війну, а не продовжувати балотуватися на посаду. Володимир Зеленський Президент України

23 вересня на полях високого рівня Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Зеленський зустрівся з Трампом. Він розповів, що обговорював з американським лідером можливість використати період припинення вогню для сигналу парламенту щодо організації виборів.

Зеленський також наголосив, що проблеми безпеки та вимоги Конституції України ускладнюють проведення голосування, проте він вважає, що вибори можливі. Поширити

Президент визнає, що люди можуть "очікувати лідера з новим мандатом для ухвалення рішень, необхідних для довгострокового миру".

Раніше в інтервʼю Fow News Зеленський уточняв, що вибори в Україні можливі лише за умови співпраці та підтримки з боку партнерів Києва та якщо будуть гарантії безпеки, не вдаючись у подробиці.