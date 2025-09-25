Зеленський натякнув на можливість виборів президента в Україні — чи буде балотуватися

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що його головна мета — завершити війну проти Росії. Тож він готовий залишити посаду після встановлення миру.
Головні тези:
- Володимир Зеленський планує залишити посаду президента після завершення війни проти Росії.
- Президент України наголошує на можливості організації виборів після припинення війни.
Зеленський не збирається більше балотуватися на посаду Президента України
Про це він заявив в інтервʼю у Show Axios.
Президент України додав, що звернеться до парламенту з проханням організувати вибори, якщо буде досягнуто припинення вогню.
23 вересня на полях високого рівня Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Зеленський зустрівся з Трампом. Він розповів, що обговорював з американським лідером можливість використати період припинення вогню для сигналу парламенту щодо організації виборів.
Президент визнає, що люди можуть "очікувати лідера з новим мандатом для ухвалення рішень, необхідних для довгострокового миру".
Раніше в інтервʼю Fow News Зеленський уточняв, що вибори в Україні можливі лише за умови співпраці та підтримки з боку партнерів Києва та якщо будуть гарантії безпеки, не вдаючись у подробиці.
