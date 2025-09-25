Зеленский намекнул на возможность выборов президента в Украине — будет ли баллотироваться

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его главная цель – завершить войну против России. Он готов покинуть пост после установления мира.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский готов покинуть должность после завершения войны против России.
- Зеленский намекнул на возможность организации выборов президента после прекращения военных действий.
Зеленский не собирается больше баллотироваться в президенты Украины
Об этом он заявил в интервью Show Axios.
Президент Украины добавил, что обратится в парламент с просьбой организовать выборы, если будет достигнуто прекращение огня.
23 сентября на полях высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Зеленский встретился с Трампом. Он рассказал, что обсуждал с американским лидером возможность использовать период прекращения огня для сигнала парламента об организации выборов.
Президент признает, что люди могут "ожидать лидера с новым мандатом для принятия решений, необходимых для долгосрочного мира".
Ранее в интервью Fow News Зеленский уточнял, что выборы в Украине возможны только при сотрудничестве и поддержке со стороны партнеров Киева и если будут гарантии безопасности, не вдаваясь в подробности.
