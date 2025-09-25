Зеленский намекнул на возможность выборов президента в Украине — будет ли баллотироваться

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его главная цель – завершить войну против России. Он готов покинуть пост после установления мира.

Зеленский не собирается больше баллотироваться в президенты Украины

Об этом он заявил в интервью Show Axios.

Президент Украины добавил, что обратится в парламент с просьбой организовать выборы, если будет достигнуто прекращение огня.

Моя цель — завершить войну, а не продолжать баллотироваться на должность. Владимир Зеленский Президент Украины

23 сентября на полях высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Зеленский встретился с Трампом. Он рассказал, что обсуждал с американским лидером возможность использовать период прекращения огня для сигнала парламента об организации выборов.

Зеленский также отметил, что проблемы безопасности и требования Конституции Украины усложняют проведение голосования, однако он считает, что выборы возможны. Поделиться

Президент признает, что люди могут "ожидать лидера с новым мандатом для принятия решений, необходимых для долгосрочного мира".

Ранее в интервью Fow News Зеленский уточнял, что выборы в Украине возможны только при сотрудничестве и поддержке со стороны партнеров Киева и если будут гарантии безопасности, не вдаваясь в подробности.