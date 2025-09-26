Нелегитимный президент РФ Владимир Путин в переговорах с иностранными лидерами заявляет об успехах солдат РФ на фронте. Но на самом деле все по-другому.
Главные тезисы
- Путин преувеличивает успехи войск РФ в войне против Украины, фабрикуя информацию о достижениях на фронте.
- Зеленский разоблачает манипуляции Путина и рассказывает о контрнаступлении украинских защитников под Добропольем.
- Россия продолжает агрессивные действия в Украине, нарушая мирные призывы и нанося новые удары по украинским городам.
Путин придумывает успехи России в войне — Зеленский
Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.
Глава государства отметил, что Россия хотела организовать под Добропольем один из значительных прорывов по фронту, но украинским защитникам удалось остановить врага и начать контрнаступление.
Он подчеркнул, что, несмотря на мирные призывы к России со стороны других стран, Москва одинаково отвечает только новыми попытками штурмов и ударов по украинским городам.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-