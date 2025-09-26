Путин лжет миру об успехах РФ в войне против Украины — Зеленский
Путин лжет миру об успехах РФ в войне против Украины — Зеленский

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин в переговорах с иностранными лидерами заявляет об успехах солдат РФ на фронте. Но на самом деле все по-другому.

Главные тезисы

  • Путин преувеличивает успехи войск РФ в войне против Украины, фабрикуя информацию о достижениях на фронте.
  • Зеленский разоблачает манипуляции Путина и рассказывает о контрнаступлении украинских защитников под Добропольем.
  • Россия продолжает агрессивные действия в Украине, нарушая мирные призывы и нанося новые удары по украинским городам.

Путин придумывает успехи России в войне — Зеленский

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Глава государства отметил, что Россия хотела организовать под Добропольем один из значительных прорывов по фронту, но украинским защитникам удалось остановить врага и начать контрнаступление.

Путин лжет лидерам, которые с ним до сих пор еще разговаривают, когда говорит, что оккупационный контингент достигает каких-то их целей. Пока они уже далеко не первый год вынуждены придумывать все новые и новые причины, почему определившие им сроки постоянно переносятся.

Он подчеркнул, что, несмотря на мирные призывы к России со стороны других стран, Москва одинаково отвечает только новыми попытками штурмов и ударов по украинским городам.

Реально больны войной, и можно ли их вылечить — это вопрос. Единственное, что может заставить этот российский вирус войны остановиться — это сила, сильные решения, сильная помощь.

