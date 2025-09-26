Зеленский обратился к Трампу с тайной просьбой
Политика
Дата публикации

Зеленский обратился к Трампу с тайной просьбой

Зеленский пытался договориться с Трампом
Источник:  The Telegraph

Согласно данным издания Telegraph, украинский лидер Владимир Зеленский непублично попросил президент США Дональда Трампа о ракетах Tomahawk во время закрытой встречи в Нью-Йорке.

Главные тезисы

  • Трамп благосклонно отнесся к просьбе Зеленского.
  • Однако о принятии конкретного решения пока ничего не известно.

Зеленский пытался договориться с Трампом

Как удалось узнать журналистам, украинский лидер подробно объяснил главе Белого дома, что именно высокотехнологичное оружие поможет всадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров.

Инсайдеры СМИ утверждают, что просьба была высказана во время встречи двух лидеров, состоявшейся на полях Генассамблеи ООН.

Что важно понимать, она была оценена как чрезвычайно положительная.

Зеленский официально подтвердил, что Дональд Трамп одобрительно отнесся к его призыву о предоставлении крылатых ракет большой дальности.

Президент Трамп знает, я вчера (сказал) ему, что нам нужно одно дело. Нам это нужно, но это не значит, что мы будем использовать это. Потому что если у нас это будет, я думаю, это будет дополнительным давлением на Путина, чтобы он сел за стол переговоров.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Что интересно, шеф американской дипломатии Марко Рубио заявил лидерам Европы, что изменение тона Трампа по отношению к Украине следует рассматривать как "самое положительное".

