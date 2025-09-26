Зеленский обратился к Трампу с тайной просьбой

Президент Трамп знает, я вчера (сказал) ему, что нам нужно одно дело. Нам это нужно, но это не значит, что мы будем использовать это. Потому что если у нас это будет, я думаю, это будет дополнительным давлением на Путина, чтобы он сел за стол переговоров.