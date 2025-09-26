Путин уже допустил главную ошибку в войне против Украины

Издание The Washington Post обращает внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин обыграл сам себя, подставив американского лидера Дональда Трампа. В общем, это привело к главной ошибке Кремля — президент сильнейшей сверхдержавы перешел на сторону Украины.

Путин не просчитал все свои шаги и их последствия

Как считает сотрудник Американского института предпринимательства и бывший главный спичрайтер президента Джорджа Буша-младшего Марк Тиссен, разворот Трампа в сторону Украины был неизбежен.

А все потому, что российский диктатор много раз публично унижал президента США и игнорировал их соглашения.

Ни для кого не секрет, что глава Белого дома дал Владимиру Путину шансы доказать свою заинтересованность в завершении войны.

Однако глава Кремля продолжал гнуть свою линию и отказывался от встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По убеждению Марка Тиссена, главной ошибкой Путина было то, что он принял приглашение Трампа посетить саммит на Аляске в прошлом месяце.