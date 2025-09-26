Сырский заявил о ловушке для армии РФ на Покровском направлении

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский официально подтвердил, что на Покровском направлении российские захватчики, пытавшиеся растянуть фронт, оказались в ловушке.

Что происходит на Покровском направлении

По словам Сырского, после боев в направлении Мирнограда и в Новоэкономическом районе, российские захватчики начали перемещать боевые действия на север.

Врагу удалось продвинуться на глубину от 12 до 20 км благодаря значительному превосходству в живой силе.

На фоне последних событий украинские воины оперативно перебросили несколько воинских частей, чтобы рассечь группировку врага по барьерному рубежу — реке Казенный Торец.

Таким образом, те подразделения врага, которые продвинулись в глубину, оказались в своеобразном "мешке". Одновременно мы закрыли этот рубеж действиями наших подразделений Десантно-штурмовых войск на встречных направлениях с севера и юга. Враг оказался в ловушке. Сейчас фактически происходит его уничтожение. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

По его словам, Силы обороны добились и других успехов на фронте, однако детали будут раскрыты впоследствии.

Сырский также официально подтвердил, что активный фронт сейчас имеет протяженность около 1250 км.