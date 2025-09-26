Сырский заявил о ловушке для армии РФ на Покровском направлении

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский официально подтвердил, что на Покровском направлении российские захватчики, пытавшиеся растянуть фронт, оказались в ловушке.
Главные тезисы
- Продвинувшиеся в глубину силы врага оказались в своеобразном "мешке".
- Украинские воины успели успешно этим воспользоваться. Продолжается ликвидация оккупантов.
Что происходит на Покровском направлении
По словам Сырского, после боев в направлении Мирнограда и в Новоэкономическом районе, российские захватчики начали перемещать боевые действия на север.
Врагу удалось продвинуться на глубину от 12 до 20 км благодаря значительному превосходству в живой силе.
На фоне последних событий украинские воины оперативно перебросили несколько воинских частей, чтобы рассечь группировку врага по барьерному рубежу — реке Казенный Торец.
По его словам, Силы обороны добились и других успехов на фронте, однако детали будут раскрыты впоследствии.
Сырский также официально подтвердил, что активный фронт сейчас имеет протяженность около 1250 км.
Что важно понимать, за этот год эта линия увеличилась примерно на 200 км.
