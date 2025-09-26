Сырский заявил о ловушке для армии РФ на Покровском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский заявил о ловушке для армии РФ на Покровском направлении

Что происходит на Покровском направлении
Источник:  УНИАН

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский официально подтвердил, что на Покровском направлении российские захватчики, пытавшиеся растянуть фронт, оказались в ловушке.

Главные тезисы

  • Продвинувшиеся в глубину силы врага оказались в своеобразном "мешке".
  • Украинские воины успели успешно этим воспользоваться. Продолжается ликвидация оккупантов.

Что происходит на Покровском направлении

По словам Сырского, после боев в направлении Мирнограда и в Новоэкономическом районе, российские захватчики начали перемещать боевые действия на север.

Врагу удалось продвинуться на глубину от 12 до 20 км благодаря значительному превосходству в живой силе.

На фоне последних событий украинские воины оперативно перебросили несколько воинских частей, чтобы рассечь группировку врага по барьерному рубежу — реке Казенный Торец.

Таким образом, те подразделения врага, которые продвинулись в глубину, оказались в своеобразном "мешке". Одновременно мы закрыли этот рубеж действиями наших подразделений Десантно-штурмовых войск на встречных направлениях с севера и юга. Враг оказался в ловушке. Сейчас фактически происходит его уничтожение.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

По его словам, Силы обороны добились и других успехов на фронте, однако детали будут раскрыты впоследствии.

Сырский также официально подтвердил, что активный фронт сейчас имеет протяженность около 1250 км.

Что важно понимать, за этот год эта линия увеличилась примерно на 200 км.

