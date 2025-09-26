"Локальный апокалипсис". Под Смоленском бушует масштабный пожар — видео

На территории России, недалеко от Смоленска, фура выехала на железнодорожный переезд и столкнулась с поездом. В результате столкновения вспыхнул мощный пожар, который до сих пор не могут потушить.

Россия потеряла еще больше бензина

По словам очевидцев, под Смоленском фура выехала на железнодорожный переезд и столкнулась с поездом.

Что важно понимать, последний был загружен в том числе и бензином.

В результате действий водителя произошел локальный апокалипсис: поезд сошел с пути, на месте бушует мощный пожар, движение по участку железной дороги приостановлено, а бензин, который и так в дефиците, не доехал до потребителей, — сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, указано, что на месте работают МЧСники и 3 пожарных поезда.

Согласно последним данным, машинист и его помощник в больнице.