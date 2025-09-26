"Локальный апокалипсис". Под Смоленском бушует масштабный пожар — видео

На территории России, недалеко от Смоленска, фура выехала на железнодорожный переезд и столкнулась с поездом. В результате столкновения вспыхнул мощный пожар, который до сих пор не могут потушить.
Главные тезисы
- Согласно последним данным, поезд перевозил бензин.
- Он сошел с пути, движение поездов приостановлено, а бензин не доехал до места назначения.
Россия потеряла еще больше бензина
По словам очевидцев, под Смоленском фура выехала на железнодорожный переезд и столкнулась с поездом.
Что важно понимать, последний был загружен в том числе и бензином.
Кроме того, указано, что на месте работают МЧСники и 3 пожарных поезда.
Согласно последним данным, машинист и его помощник в больнице.
Напомним, также ночью 26 сентября украинские ударные беспилотники совершили успешную атаку на Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. По словам очевидцев, начался пожар на одной из установок.
