"Локальный апокалипсис". Под Смоленском бушует масштабный пожар — видео
Проиcшествия
Источник:  online.ua

На территории России, недалеко от Смоленска, фура выехала на железнодорожный переезд и столкнулась с поездом. В результате столкновения вспыхнул мощный пожар, который до сих пор не могут потушить.

  • Согласно последним данным, поезд перевозил бензин.
  • Он сошел с пути, движение поездов приостановлено, а бензин не доехал до места назначения.

По словам очевидцев, под Смоленском фура выехала на железнодорожный переезд и столкнулась с поездом.

Что важно понимать, последний был загружен в том числе и бензином.

В результате действий водителя произошел локальный апокалипсис: поезд сошел с пути, на месте бушует мощный пожар, движение по участку железной дороги приостановлено, а бензин, который и так в дефиците, не доехал до потребителей, — сказано в сообщении.

Кроме того, указано, что на месте работают МЧСники и 3 пожарных поезда.

Согласно последним данным, машинист и его помощник в больнице.

Напомним, также ночью 26 сентября украинские ударные беспилотники совершили успешную атаку на Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. По словам очевидцев, начался пожар на одной из установок.

