ПВО обезвредила 128 ударных дронов во время новой атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 25-26 сентября российские захватчики совершали атаку 154 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить 128 вражеских целей.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге, востоке и в центре страны.
- Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 9 локациях.
Новая атака РФ на Украину — что известно
На этот раз дроны летели по направлениям: Брянск, Орел, Миллерово — РФ. Что важно понимать, около 80 из них — шахеды.
К отражению российской атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 26 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.
