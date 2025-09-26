ПВО обезвредила 128 ударных дронов во время новой атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 25-26 сентября российские захватчики совершали атаку 154 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить 128 вражеских целей.

Новая атака РФ на Украину — что известно

На этот раз дроны летели по направлениям: Брянск, Орел, Миллерово — РФ. Что важно понимать, около 80 из них — шахеды.

К отражению российской атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 128 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны. Поделиться

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 26 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.