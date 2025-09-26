ППО знешкодила 128 ударних дронів під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 128 ударних дронів під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака РФ на Україні - що відомо
Read in English

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 25-26 вересня російські загарбники здійснювали атаку 154-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити 128 ворожих цілей.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
  • Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях.

Нова атака РФ на Україну — що відомо

Цього разу дрони летіли із напрямків: Брянськ, Орел, Міллєрово — РФ. Що важливо розуміти, близько 80 із них — шахеди.

До відбиття російської атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Ворог продовжує атакувати безпілотниками. З північного напрямку зайшли нові групи ударних БпЛА. Дотримуйтесь заходів безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Путін кинув на захоплення Покровська "інфіковані підрозділи"
Путін
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Україна виборола для себе потужний козир у війні з Росією
Україна знайшла слабке місце Росії
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Майже вся Європа опинилася у зоні ураження після модифікацій дронів РФ
Модифіковані російські дрони - загроза для всієї Європи

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?