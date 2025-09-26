ППО знешкодила 128 ударних дронів під час нової атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 25-26 вересня російські загарбники здійснювали атаку 154-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити 128 ворожих цілей.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
- Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях.
Нова атака РФ на Україну — що відомо
Цього разу дрони летіли із напрямків: Брянськ, Орел, Міллєрово — РФ. Що важливо розуміти, близько 80 із них — шахеди.
До відбиття російської атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.
