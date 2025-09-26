ППО знешкодила 128 ударних дронів під час нової атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 25-26 вересня російські загарбники здійснювали атаку 154-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити 128 ворожих цілей.

Нова атака РФ на Україну — що відомо

Цього разу дрони летіли із напрямків: Брянськ, Орел, Міллєрово — РФ. Що важливо розуміти, близько 80 із них — шахеди.

До відбиття російської атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.