"Экономика летит в ад". Трамп озвучил Путину новое предупреждение

Американский лидер США Дональд Трамп обратил внимание на то, что медленные темпы оккупации Украины, который демонстрирует Россией, вредят ее репутации. Он также подчеркнул, что действия диктатора Владимира Путина привели к колоссальным потерям, а экономика страны-агрессорки на грани краха.
Главные тезисы
- Трамп высмеивает армию РФ, захватывающую ничтожное количество территорий.
- Президента США возмущает тот факт, что Путин игнорирует свои колоссальные потери.
Трамп напомнил Путину, что тот в тупике
Глава Белого дома еще раз повторил, что он разочарован действиями российского диктатора.
Он обратил внимание на то, что страна-агрессорка РФ наносит массированные удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре, однако де-факто не продвигается на фронте.
На этом фоне Трамп предупредил Путина, что российская экономика действительно близка к краху:
Он также напомнил о том, что война, развязанная Кремлем, затягивается и длится уже четвертый год.
Глава Белого дома добавил, что армия РФ смогла захватить очень мало территорий и даже понесла потери:
