"Экономика летит в ад". Трамп озвучил Путину новое предупреждение
Трамп напомнил Путину, что тот в тупике

Трамп напомнил Путину, что тот в тупике
Американский лидер США Дональд Трамп обратил внимание на то, что медленные темпы оккупации Украины, который демонстрирует Россией, вредят ее репутации. Он также подчеркнул, что действия диктатора Владимира Путина привели к колоссальным потерям, а экономика страны-агрессорки на грани краха.

  • Трамп высмеивает армию РФ, захватывающую ничтожное количество территорий.
  • Президента США возмущает тот факт, что Путин игнорирует свои колоссальные потери.

Трамп напомнил Путину, что тот в тупике

Глава Белого дома еще раз повторил, что он разочарован действиями российского диктатора.

Он обратил внимание на то, что страна-агрессорка РФ наносит массированные удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре, однако де-факто не продвигается на фронте.

На этом фоне Трамп предупредил Путина, что российская экономика действительно близка к краху:

Я слежу за тем, что делает Россия, и я очень недоволен тем, что делает Россия и что делает Путин. Мне это совсем не нравится. Он убивает людей без какой-либо причины. И они показывают себя очень плохо, учитывая, что поставили все на кон. Их экономика летит в ад.

Он также напомнил о том, что война, развязанная Кремлем, затягивается и длится уже четвертый год.

Глава Белого дома добавил, что армия РФ смогла захватить очень мало территорий и даже понесла потери:

Они бомбят все подряд и захватывают очень мало территорий, если вообще захватывают. На самом деле даже теряют. Так что, думаю, это очень плохо для репутации России.

