"Экономика летит в ад". Трамп озвучил Путину новое предупреждение

Американский лидер США Дональд Трамп обратил внимание на то, что медленные темпы оккупации Украины, который демонстрирует Россией, вредят ее репутации. Он также подчеркнул, что действия диктатора Владимира Путина привели к колоссальным потерям, а экономика страны-агрессорки на грани краха.

Трамп напомнил Путину, что тот в тупике

Глава Белого дома еще раз повторил, что он разочарован действиями российского диктатора.

Он обратил внимание на то, что страна-агрессорка РФ наносит массированные удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре, однако де-факто не продвигается на фронте.

На этом фоне Трамп предупредил Путина, что российская экономика действительно близка к краху:

Я слежу за тем, что делает Россия, и я очень недоволен тем, что делает Россия и что делает Путин. Мне это совсем не нравится. Он убивает людей без какой-либо причины. И они показывают себя очень плохо, учитывая, что поставили все на кон. Их экономика летит в ад. Дональд Трамп Президент США

Он также напомнил о том, что война, развязанная Кремлем, затягивается и длится уже четвертый год.

Глава Белого дома добавил, что армия РФ смогла захватить очень мало территорий и даже понесла потери: