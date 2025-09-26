"Економіка летить у пекло". Трамп озвучив Путіну нове попередження

Американський лідер США Дональд Трамп звернув увагу на те, що повільні темпи окупації України, які демонструє Росія, шкодять її репутації. Він також наголосив, що дії диктатора Володимира Путіна призвели до колосальних втрати, а економіка країни-агресорки на межі краху.
Головні тези:
- Трамп висміює армію РФ, яка захоплює мізерну кількість територій.
- Президента США обурює той факт, що Путін ігнорує власні колосальні втрати.
Трамп нагадав Путіну, що той в глухому куті
Очільник Білого дому вкотре повторив, що він розчарований діями російського диктатора.
Він звернув увагу на те, країна-агресорка РФ завдає масованих ударів по українських містах і цивільній інфраструктурі, проте де-факто не просувається на фронті.
На цьому тлі Трамп попередив Путіна, що російська економіка дійсно близька до краху:
Він також нагадав про те, що війна, розв’язана Кремлем, затягується й уже триває четвертий рік.
Очільник Білого дому додав, що армія РФ змогла захопити дуже мало територій і навіть зазнала втрат:
