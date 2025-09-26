Україна уразила НПЗ у Краснодарському краї Росії — відео
Україна уразила НПЗ у Краснодарському краї Росії — відео

“Бавовна” в Росії 26 вересня - що відомо
Джерело:  online.ua

Уночі 26 вересня українські ударні безпілотники здійснили успішну атаку на Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Згідно з останніми даними, почалася пожежа на одній з установок.

Головні тези:

  • Це вже не перший раз, коли Україна атакує Афіпський НПЗ.
  • За ніч над Росією та анексованим Кримом нібито збито 55 українських БПЛА.

“Бавовна” в Росії 26 вересня — що відомо

Факт атаки офіційно підтвердив Оперштаб Краснодарського краю РФ.

Його представники стверджують, що "уламки безпілотника впали на одну з установок Афіпського НПЗ, спричинивши загоряння на площі 30 квадратних метрів".

Що важливо розуміти, цей нафтопереробний завод, основними продуктами переробки якого є бензини і дизельне пальне, залучений до забезпечення військ російських загарбників в Україні.

Річний об’єм переробки складає 6,25 млн тонн нафти на рік.

Варто також нагадати, що вночі 28 серпня 2025 року українські воїни вже успішно атакували цей об'єкт у Краснодарському краї РФ.

Також у мережі публікують відео атаки БПЛА на Ростов-на-Дону цієї ночі.

Міноборони РФ стверджує, що протягом ночі над Росією та анексованим Кримом збито 55 українських БПЛА:

  • 20 БПЛА — над акваторією Азовського моря,

  • 14 — над територією Ростовської області,

  • 14 — над територією Республіки Крим,

  • 3 — над територією Краснодарського краю,

  • 1 — над територією Курської області,

  • 1 — над територією Курської області,

  • 1 — над територією Воронезькій області,

  • 1 — над територією Тамбовської області.

