Украина атаковала НПЗ в Краснодарском крае России — видео

Ночью 26 сентября украинские ударные беспилотники совершили успешную атаку на Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Согласно последним данным, начался пожар на одной из установок.

"Бавовна" в России 26 сентября — что известно

Факт атаки официально подтвердил Оперштаб Краснодарского края РФ.

Его представители утверждают, что "обломки беспилотника упали на одну из установок Афипского НПЗ, спровоцировав возгорание на площади 30 квадратных метров".

Что важно понимать, этот нефтеперерабатывающий завод, основными продуктами переработки которого являются бензины и дизельное топливо, вовлечен в обеспечение войск российских захватчиков в Украине.

Годовой объем переработки составляет 6,25 млн. тонн нефти в год.

Стоит также напомнить, что ночью 28 августа 2025 г. украинские воины уже успешно атаковали этот объект в Краснодарском крае РФ.

Также в сети публикуют видео атаки БПЛА на Ростов-на-Дону этой ночью.

Минобороны РФ утверждает, что в течение ночи над Россией и аннексированным Крымом сбиты 55 украинских БПЛА: