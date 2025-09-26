Поплічник диктатора Путіна та скандальний глава МЗС РФ Сергій Лавров накинувся з новими звинуваченнями на НАТО і Євросоюз. Він почав цинічно брехати, що вони "руками України" оголосили Росії "справжню війну" та безпосередньо беруть у ній участь.

Лавров видав нову порцію брехні

З заявою з цього приводу скандальний російський дипломат виступив під час наради міністрів закордонних справ "G20".

Сергій Лавров знову почав вигадувати, що "криза" в Україні "спровокована колективним Заходом".

Ба більше, він цинічно додав, що НАТО і ЄС "оголосили Росії справжню війну руками України і прямо беруть у ній участь".

Що важливо розуміти, ці гучні заяви пролунали за кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може повернути захоплені Росією території, а саму РФ порівняв із "паперовим тигром" (англійський вираз, який приблизно означає "колос на глиняних ногах").

Очільник Білого додому також додав, що країни НАТО повинні мати право збивати російські безпілотники, які перетинають їхній повітряний простір.