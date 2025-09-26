"Объявили России настоящую войну". Лавров устроил публичную истерику
"Объявили России настоящую войну". Лавров устроил публичную истерику

Лавров выдал новую порцию лжи
Читати українською
Источник:  online.ua

Приспешник диктатора Путина и скандальный глава МИД РФ Сергей Лавров набросился с новыми обвинениями на НАТО и Евросоюз. Он начал цинично врать, что они "руками Украины" объявили России "настоящую войну" и непосредственно участвуют в ней.

Главные тезисы

  • Сергей Лавров устроил публичную истерику, обвиняя НАТО и Евросоюз в войне против РФ.
  • Таким образом, он отреагировал на резкое изменение позиции Дональда Трампа.

Лавров выдал новую порцию лжи

С заявлением по этому поводу скандальный российский дипломат выступил на совещании министров иностранных дел "G20".

Сергей Лавров снова начал придумывать, что "кризис" в Украине "спровоцирован коллективным Западом".

Более того, он цинично добавил, что НАТО и ЕС "объявили России настоящую войну руками Украины и прямо участвуют в ней".

Что важно понимать, эти громкие заявления прозвучали через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть захваченные Россией территории, а саму РФ сравнил с "бумажным тигром" (английское выражение, примерно означает "колосс на глиняных ногах").

Глава Белого дома также добавил, что страны НАТО должны иметь право сбивать российские беспилотники, пересекающие их воздушное пространство.

Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, в частности НАТО, восстановление начальных границ, с которых началась эта война, является вполне реальным вариантом. Почему бы и нет? — заявил американский лидер 23 сентября

