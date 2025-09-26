"Объявили России настоящую войну". Лавров устроил публичную истерику

Приспешник диктатора Путина и скандальный глава МИД РФ Сергей Лавров набросился с новыми обвинениями на НАТО и Евросоюз. Он начал цинично врать, что они "руками Украины" объявили России "настоящую войну" и непосредственно участвуют в ней.

Лавров выдал новую порцию лжи

С заявлением по этому поводу скандальный российский дипломат выступил на совещании министров иностранных дел "G20".

Сергей Лавров снова начал придумывать, что "кризис" в Украине "спровоцирован коллективным Западом".

Более того, он цинично добавил, что НАТО и ЕС "объявили России настоящую войну руками Украины и прямо участвуют в ней".

Что важно понимать, эти громкие заявления прозвучали через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть захваченные Россией территории, а саму РФ сравнил с "бумажным тигром" (английское выражение, примерно означает "колосс на глиняных ногах").

Глава Белого дома также добавил, что страны НАТО должны иметь право сбивать российские беспилотники, пересекающие их воздушное пространство.