"Локальний апокаліпсис". Під Смоленськом вирує масштабна пожежа — відео

На території Росії, неподалік від Смоленську, фура виїхала на залізничний переїзд і зіткнулась з потягом. Внаслідок зіткнення спалахнула потужна пожежа, яку досі не можуть приборкати.

Росія втратила ще більше бензину

За словами очевидців, під Смоленськом фура виїхала на залізничний переїзд і зіткнулась з потягом.

Що важливо розуміти, останній був завантажений зокрема й бензином.

В результаті дій водія стався локальний апокаліпсис: потяг зійшов з колії, на місці вирує потужна пожежа, рух ділянкою залізниці призупинено, а бензин, який і так в дефіциті, не доїхав до споживачів, — йдеться в повідомленні. Поширити

Окрім того, наголошується, що на місці працюють МЧСники та 3 пожежних поїзди.

Згідно з останніми даними, машиніст та його помічник в лікарні.