"Локальний апокаліпсис". Під Смоленськом вирує масштабна пожежа — відео

На території Росії, неподалік від Смоленську, фура виїхала на залізничний переїзд і зіткнулась з потягом. Внаслідок зіткнення спалахнула потужна пожежа, яку досі не можуть приборкати.
Головні тези:
- Згідно з останніми даними, потяг перевозив бензин.
- Він зійшов з колії, рух поїздів призупинено, а бензин не доїхав до місця призначення.
Росія втратила ще більше бензину
За словами очевидців, під Смоленськом фура виїхала на залізничний переїзд і зіткнулась з потягом.
Що важливо розуміти, останній був завантажений зокрема й бензином.
Окрім того, наголошується, що на місці працюють МЧСники та 3 пожежних поїзди.
Згідно з останніми даними, машиніст та його помічник в лікарні.
Нагадаємо, також вночі 26 вересня українські ударні безпілотники здійснили успішну атаку на Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. За словами очевидців, почалася пожежа на одній з установок.
