"Локальний апокаліпсис". Під Смоленськом вирує масштабна пожежа — відео
Категорія
Події
Дата публікації

"Локальний апокаліпсис". Під Смоленськом вирує масштабна пожежа — відео

Росія втратила ще більше бензину
Read in English
Джерело:  online.ua

На території Росії, неподалік від Смоленську, фура виїхала на залізничний переїзд і зіткнулась з потягом. Внаслідок зіткнення спалахнула потужна пожежа, яку досі не можуть приборкати.

Головні тези:

  • Згідно з останніми даними, потяг перевозив бензин.
  • Він зійшов з колії, рух поїздів призупинено, а бензин не доїхав до місця призначення.

Росія втратила ще більше бензину

За словами очевидців, під Смоленськом фура виїхала на залізничний переїзд і зіткнулась з потягом.

Що важливо розуміти, останній був завантажений зокрема й бензином.

В результаті дій водія стався локальний апокаліпсис: потяг зійшов з колії, на місці вирує потужна пожежа, рух ділянкою залізниці призупинено, а бензин, який і так в дефіциті, не доїхав до споживачів, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, наголошується, що на місці працюють МЧСники та 3 пожежних поїзди.

Згідно з останніми даними, машиніст та його помічник в лікарні.

Нагадаємо, також вночі 26 вересня українські ударні безпілотники здійснили успішну атаку на Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. За словами очевидців, почалася пожежа на одній з установок.

