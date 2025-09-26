Украина может получить 140 млрд евро — что известно о плане ЕС

Согласно данным Politico, Еврокомиссия предлагает странам-членам Евросоюза использовать замороженные российские активы для финансирования нового кредита для Украины. На этот раз речь идет о 140 миллиардах евро.
Главные тезисы
- Кредит должен предоставляться траншами и использоваться как для поддержки оборонного сотрудничества, так и для обычных бюджетных нужд Украины.
- Официальный Брюссель также призывает к изменениям в правилах продления санкций против РФ.
Подробности нового плана Евросоюза по Украине
Как удалось узнать журналистам, эту инициативу впервые представили членам ЕС в преддверии встречи европейских послов ЕС.
Эта идея до сих пор обсуждается, однако ее главный смысл заключается в том, что официальный Киев будет выплачивать этот кредит только после того, как Россия завершит войну и выплатит послевоенные репарации.
В этом случае официальный Брюссель компенсирует расходы компании Euroclear. Что важно понимать, речь идет о бельгийском финансовом учреждении, хранящем замороженные российские активы.
Еврокомиссия предлагает, чтобы кредит предоставлялся траншами и использовался как для "оборонного сотрудничества", так и для поддержки обычных бюджетных нужд Украины.
Кроме того, официальный Брюссель призывает наконец-то изменить правила продления санкций — от единодушия до квалифицированного большинства, чтобы избавиться от влияния Венгрии на этот процесс.
Немецкий лидер Фридрих Мерц уже публично поддержал эту инициативу. Однако, по его мнению, кредит должен финансировать исключительно военную помощь.
