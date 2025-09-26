Согласно данным Politico, Еврокомиссия предлагает странам-членам Евросоюза использовать замороженные российские активы для финансирования нового кредита для Украины. На этот раз речь идет о 140 миллиардах евро.

Подробности нового плана Евросоюза по Украине

Как удалось узнать журналистам, эту инициативу впервые представили членам ЕС в преддверии встречи европейских послов ЕС.

Эта идея до сих пор обсуждается, однако ее главный смысл заключается в том, что официальный Киев будет выплачивать этот кредит только после того, как Россия завершит войну и выплатит послевоенные репарации.

В этом случае официальный Брюссель компенсирует расходы компании Euroclear. Что важно понимать, речь идет о бельгийском финансовом учреждении, хранящем замороженные российские активы.

Еврокомиссия предлагает, чтобы кредит предоставлялся траншами и использовался как для "оборонного сотрудничества", так и для поддержки обычных бюджетных нужд Украины.

Кроме того, официальный Брюссель призывает наконец-то изменить правила продления санкций — от единодушия до квалифицированного большинства, чтобы избавиться от влияния Венгрии на этот процесс.