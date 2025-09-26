Україна може отримати 140 млрд євро — що відомо про план ЄС

Згідно з даними Politico, Єврокомісія пропонує країнам-членам Євросоюзу використати заморожені російські активи для фінансування нового кредиту для України. Цього разу йдеться про 140 мільярдів євро.

Подробиці нового плану Євросоюзу щодо України

Як вдалося дізнатися журналістам, цю ініціативу вперше представили членам ЄС напередодні зустрічі європейських послів ЄС.

Ця ідея досі обговорюється, однак її головний сенс полягає в тому, що офіційний Київ буде виплачувати цей кредит лише після того, як Росія завершить війну та виплатить післявоєнні репарації.

У такому разі офіційний Брюссель компенсує витрати компанії Euroclear. Що важливо розуміти, йдеться про бельгійську фінансову установу, яка зберігає заморожені російські активи.

Єврокомісія пропонує, щоб кредит надавався траншами та використовувався як для "оборонного співробітництва", так і для підтримки звичайних бюджетних потреб України.

Окрім того, офіційний Брюссель закликає врешті змінити правила продовження санкцій — від одностайності до кваліфікованої більшості, щоб позбутися впливу Угорщини на цей процес.