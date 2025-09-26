Россия сбросила на Херсон сразу 15 авиабомб

Утром 26 сентября Херсон пострадал от новой массированной атаки российских захватчиков. На этот раз враг бил авиабомбами и артиллерией. Согласно последним данным, пострадала женщина, уничтожена маршрутка.
Россия ежедневно терроризирует Херсон
О ситуации в городе после новой российской атаки рассказал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
По его словам, утром враг бил по Херсону из авиации.
В течение часа по городу "прилетело" около полутора десятков авиабомб.
Что важно понимать, в результате ударов повреждено административное здание и девять частных домов.
Данные о раненых не поступали.
Также около 08:30 российские военные ударили из артиллерии по центральной части Херсона.
Тогда стало известно, что ранены 48-летняя женщина. Она получила ожоги лицо, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.
Работники "скорой" оперативно доставили гражданскую в больницу в среднем состоянии тяжести.
