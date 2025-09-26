Росія скинула на Херсон одразу 15 авіабомб

Вранці 26 вересня Херсон постраждав від нової масованої атаки російських загарбників. Цього разу ворог бив авіабомбами та артилерією. Згідно з останніми даними, постраждала жінка, знищено маршрутку.

Росія щоденно тероризує Херсон

Про ситуацію в місті після нової російської атаки розповів глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, вранці ворог бив по Херсону з авіації.

Протягом години по місту "прилетіло" близько півтора десятка авіабомб.

Що важливо розуміти, внаслідок ударів пошкоджено адміністративну будівлю та девʼять приватних будинків.

Дані щодо поранених не надходила.

Також близько 08:30 російські військові вдарили з артилерії по центральній частині Херсона.

Один із ворожих ударів прийшовся по маршрутному таксі. Внаслідок "прильоту" транспортний засіб — знищено. Поширити

Тоді стало відомо, що поранені 48-річна жінка. Вона дістала опіки обличчя, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.