Росія скинула на Херсон одразу 15 авіабомб

Вранці 26 вересня Херсон постраждав від нової масованої атаки російських загарбників. Цього разу ворог бив авіабомбами та артилерією. Згідно з останніми даними, постраждала жінка, знищено маршрутку.
Головні тези:
- У результаті атаки постраждала жінка, яка отримала серйозні травми.
- Внаслідок ударів пошкоджено адміністративну будівлю та девʼять приватних будинків.
Росія щоденно тероризує Херсон
Про ситуацію в місті після нової російської атаки розповів глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, вранці ворог бив по Херсону з авіації.
Протягом години по місту "прилетіло" близько півтора десятка авіабомб.
Що важливо розуміти, внаслідок ударів пошкоджено адміністративну будівлю та девʼять приватних будинків.
Дані щодо поранених не надходила.
Також близько 08:30 російські військові вдарили з артилерії по центральній частині Херсона.
Тоді стало відомо, що поранені 48-річна жінка. Вона дістала опіки обличчя, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Працівники "швидкої" оперативно доставили цивільну до лікарні у середньому стані тяжкості.
