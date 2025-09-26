Росія скинула на Херсон одразу 15 авіабомб
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія скинула на Херсон одразу 15 авіабомб

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Росія щоденно тероризує Херсон

Вранці 26 вересня Херсон постраждав від нової масованої атаки російських загарбників. Цього разу ворог бив авіабомбами та артилерією. Згідно з останніми даними, постраждала жінка, знищено маршрутку.

Головні тези:

  • У результаті атаки постраждала жінка, яка отримала серйозні травми.
  • Внаслідок ударів пошкоджено адміністративну будівлю та девʼять приватних будинків.

Росія щоденно тероризує Херсон

Про ситуацію в місті після нової російської атаки розповів глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, вранці ворог бив по Херсону з авіації.

Протягом години по місту "прилетіло" близько півтора десятка авіабомб.

Що важливо розуміти, внаслідок ударів пошкоджено адміністративну будівлю та девʼять приватних будинків.

Дані щодо поранених не надходила.

Також близько 08:30 російські військові вдарили з артилерії по центральній частині Херсона.

Один із ворожих ударів прийшовся по маршрутному таксі. Внаслідок "прильоту" транспортний засіб — знищено.

Тоді стало відомо, що поранені 48-річна жінка. Вона дістала опіки обличчя, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Працівники "швидкої" оперативно доставили цивільну до лікарні у середньому стані тяжкості.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Україна уразила НПЗ у Краснодарському краї Росії — відео
“Бавовна” в Росії 26 вересня - що відомо
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
"Економіка летить у пекло". Трамп озвучив Путіну нове попередження
The White House
Трамп
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Локальний апокаліпсис". Під Смоленськом вирує масштабна пожежа — відео
Росія втратила ще більше бензину

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?