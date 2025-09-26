Сирський заявив про пастку для армії РФ на Покровському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський заявив про пастку для армії РФ на Покровському напрямку

Сирський
Джерело:  УНІАН

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський офіційно підтвердив, що на Покровському напрямку російські загарбники, які намагалися розтягнути фронт, опинилися у пастці.

Головні тези:

  •  Сили ворога, які просунулися в глибину, опинились у своєрідному "мішку". 
  • Українські воїни встигли успішно цим скористатися. Триває ліквідація окупантів.

Що відбувається на Покровському напрямку

За словами Сирського, після боїв у напрямку Мирнограда та в районі Новоекономічного, російські загарбники почали переміщувати бойові дії на північ.

Ворогу вдалося просунутися на глибину від 12 до 20 км завдяки значній перевазі у живій силі.

На тлі останній подій українські воїни оперативно перекинули кілька військових частин, щоб розсікти угруповання ворога по бар’єрному рубежу — річці Казенний Торець.

Таким чином ті підрозділи ворога, які просунулися в глибину, опинились у своєрідному "мішку". Одночасно ми закрили цей рубіж діями наших підрозділів Десантно-штурмових військ на зустрічних напрямках із півночі й півдня. Ворог опинився в пастці. Зараз фактично відбувається його знищення.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

За його словами, Сили оборони добилися й інших успіхів на фронті, однак деталі будуть розкриті згодом.

Сирський також офіційно підтвердив, що активний фронт зараз має протяжність майже 1250 км.

Що важливо розуміти, протягом цього року ця лінія збільшилася приблизно на 200 км.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Локальний апокаліпсис". Під Смоленськом вирує масштабна пожежа — відео
Росія втратила ще більше бензину
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія скинула на Херсон одразу 15 авіабомб
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Росія щоденно тероризує Херсон
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Україна може отримати 140 млрд євро — що відомо про план ЄС
ЄС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?