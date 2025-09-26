Сирський заявив про пастку для армії РФ на Покровському напрямку

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський офіційно підтвердив, що на Покровському напрямку російські загарбники, які намагалися розтягнути фронт, опинилися у пастці.
Головні тези:
- Сили ворога, які просунулися в глибину, опинились у своєрідному "мішку".
- Українські воїни встигли успішно цим скористатися. Триває ліквідація окупантів.
Що відбувається на Покровському напрямку
За словами Сирського, після боїв у напрямку Мирнограда та в районі Новоекономічного, російські загарбники почали переміщувати бойові дії на північ.
Ворогу вдалося просунутися на глибину від 12 до 20 км завдяки значній перевазі у живій силі.
На тлі останній подій українські воїни оперативно перекинули кілька військових частин, щоб розсікти угруповання ворога по бар’єрному рубежу — річці Казенний Торець.
За його словами, Сили оборони добилися й інших успіхів на фронті, однак деталі будуть розкриті згодом.
Сирський також офіційно підтвердив, що активний фронт зараз має протяжність майже 1250 км.
Що важливо розуміти, протягом цього року ця лінія збільшилася приблизно на 200 км.
