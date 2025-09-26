Сирський заявив про пастку для армії РФ на Покровському напрямку

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський офіційно підтвердив, що на Покровському напрямку російські загарбники, які намагалися розтягнути фронт, опинилися у пастці.

Що відбувається на Покровському напрямку

За словами Сирського, після боїв у напрямку Мирнограда та в районі Новоекономічного, російські загарбники почали переміщувати бойові дії на північ.

Ворогу вдалося просунутися на глибину від 12 до 20 км завдяки значній перевазі у живій силі.

На тлі останній подій українські воїни оперативно перекинули кілька військових частин, щоб розсікти угруповання ворога по бар’єрному рубежу — річці Казенний Торець.

Таким чином ті підрозділи ворога, які просунулися в глибину, опинились у своєрідному "мішку". Одночасно ми закрили цей рубіж діями наших підрозділів Десантно-штурмових військ на зустрічних напрямках із півночі й півдня. Ворог опинився в пастці. Зараз фактично відбувається його знищення. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

За його словами, Сили оборони добилися й інших успіхів на фронті, однак деталі будуть розкриті згодом.

Сирський також офіційно підтвердив, що активний фронт зараз має протяжність майже 1250 км.