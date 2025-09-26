Умер роспропагандист Тигран Кеосаян — муж Маргариты Симоньян

26 сентября официально стало известно о смерти влиятельного российского пропагандиста Тиграна Кеосаяна. Об этом заявила его жена – также пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян.
Что известно о смерти Тиграна Кеосаяна
Он был известным в России режиссером, продюсером и телеведущим и много лет работал в интересах Кремля.
Военный преступник скончался в возрасте 59 лет.
Что важно понимать, еще в январе 2025 года Кеосаян пережил клиническую смерть и с тех пор был без сознания.
Как кремлевский пропагандист, он работал на каналах РЕН ТВ, «Россия» и НТВ.
Следует отметить, что последним его проектом было пропагандистское сатирическое шоу "Международная пилорама".
Еще 3 года Тигран Кеосаян попал в списки санкций Евросоюза из-за того, что "распространял антиукраинскую пропаганду в российских СМИ".
К слову, недавно главная редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян публично объявила, что болеет раком и проходит курс лечения.
