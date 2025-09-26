Умер роспропагандист Тигран Кеосаян — муж Маргариты Симоньян
Умер роспропагандист Тигран Кеосаян — муж Маргариты Симоньян

Что известно о смерти Тиграна Кеосаяна
Источник:  online.ua

26 сентября официально стало известно о смерти влиятельного российского пропагандиста Тиграна Кеосаяна. Об этом заявила его жена – также пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян.

Главные тезисы

  • В течение многих лет он использовал свое творчество и популярность для распространения пропагандистских идей.
  • Кеосаян был лицом многих пропагандистских проектов.

Что известно о смерти Тиграна Кеосаяна

Он был известным в России режиссером, продюсером и телеведущим и много лет работал в интересах Кремля.

Военный преступник скончался в возрасте 59 лет.

Что важно понимать, еще в январе 2025 года Кеосаян пережил клиническую смерть и с тех пор был без сознания.

Кеосаян известен как режиссер из фильмов «Бедная Саша» (1997), «Президент и его внучка» (1999), «Ландыш серебристый» (2000), «Крымский мост. Сделано с любовью» (2018).

Как кремлевский пропагандист, он работал на каналах РЕН ТВ, «Россия» и НТВ.

Фото: скриншот

Следует отметить, что последним его проектом было пропагандистское сатирическое шоу "Международная пилорама".

Еще 3 года Тигран Кеосаян попал в списки санкций Евросоюза из-за того, что "распространял антиукраинскую пропаганду в российских СМИ".

К слову, недавно главная редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян публично объявила, что болеет раком и проходит курс лечения.

