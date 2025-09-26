Сырский объявил о создании нового рода войск

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский официально подтвердил, что в Украине стартовал процесс формирования войск беспилотных систем противовоздушной обороны. Они станут частью Воздушных сил ВСУ.
Главные тезисы
- Главная цель нового рода войск – существенное усиление противовоздушной обороны Украины.
- Сейчас удалось сформировать командование и подразделения, оснащенные дронами-перехватчиками.
В Украине формируют новый род войск
Как пояснил Александр Сырский, новый род войск в составе Воздушных сил должен дополнить тактическую авиацию и зенитные ракетные войска.
Его главная цель — существенно усилить противовоздушную оборону тыловых объектов — населенных пунктов и критической инфраструктуры.
С этой целью уже успели сформировать командование и развернуть подразделения, оснащенные дронами-перехватчиками, которые будут заниматься противодействием вражеским дальнобойным беспилотникам типа «шахед».
Главком обратил внимание на то, что зенитные дроны отечественного и иностранного производства продемонстрировали впечатляющую эффективность во время ликвидации российских «шахедов» — речь идет о более чем 70%.
Что важно понимать, 20 сентября украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что уже принято решение о создании Штурмовых войск.
