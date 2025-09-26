Сырский объявил о создании нового рода войск

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский официально подтвердил, что в Украине стартовал процесс формирования войск беспилотных систем противовоздушной обороны. Они станут частью Воздушных сил ВСУ.

В Украине формируют новый род войск

Как пояснил Александр Сырский, новый род войск в составе Воздушных сил должен дополнить тактическую авиацию и зенитные ракетные войска.

Его главная цель — существенно усилить противовоздушную оборону тыловых объектов — населенных пунктов и критической инфраструктуры.

С этой целью уже успели сформировать командование и развернуть подразделения, оснащенные дронами-перехватчиками, которые будут заниматься противодействием вражеским дальнобойным беспилотникам типа «шахед».

Мы уже применяем их, увеличиваем количество радиолокационных станций, наращиваем численность, проводим подготовку персонала. Этот процесс в разгаре, если можно так сказать. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Главком обратил внимание на то, что зенитные дроны отечественного и иностранного производства продемонстрировали впечатляющую эффективность во время ликвидации российских «шахедов» — речь идет о более чем 70%.