Сирський оголосив про створення нового роду військ

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський офіційно підтвердив, що в Україні стартував процес формування військ безпілотних систем протиповітряної оборони. Вони стануть частиною Повітряних сил ЗСУ.
Головні тези:
- Головна мета нового роду військ - суттєве посилення протиповітряної оборони України.
- Наразі вдалося сформувати командування та підрозділи, оснащені дронами-перехоплювачами.
В Україні формують новий рід військ
Як пояснив Олександр Сирський, новий рід військ у складі Повітряних сил має доповнити тактичну авіацію та зенітні ракетні війська.
Його головна ціль — суттєво посилити протиповітряну оборону тилових об’єктів — населених пунктів та критичної інфраструктури.
З цією метою вже встигли сформувати командування та розгорнути підрозділи, оснащені дронами-перехоплювачами, які займатимуться протидією ворожим далекобійним безпілотникам типу «шахед».
Головком звернув увагу на те, що зенітні дрони вітчизняного та іноземного виробництва продемонстрували вражаючи ефективність під час ліквідації російських «шахедів» — йдеться про понад 70%.
Що важливо розуміти, 20 вересня український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що вже ухвалено рішення про створення Штурмових військ.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-