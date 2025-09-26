Сирський оголосив про створення нового роду військ
Сирський оголосив про створення нового роду військ

Сирський
Read in English
Джерело:  Мілітарний

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський офіційно підтвердив, що в Україні стартував процес формування військ безпілотних систем протиповітряної оборони. Вони стануть частиною Повітряних сил ЗСУ.

Головні тези:

  • Головна мета нового роду військ - суттєве посилення протиповітряної оборони України.
  • Наразі вдалося сформувати командування та підрозділи, оснащені дронами-перехоплювачами.

В Україні формують новий рід військ

Як пояснив Олександр Сирський, новий рід військ у складі Повітряних сил має доповнити тактичну авіацію та зенітні ракетні війська.

Його головна ціль — суттєво посилити протиповітряну оборону тилових об’єктів — населених пунктів та критичної інфраструктури.

З цією метою вже встигли сформувати командування та розгорнути підрозділи, оснащені дронами-перехоплювачами, які займатимуться протидією ворожим далекобійним безпілотникам типу «шахед».

Ми вже їх застосовуємо, збільшуємо кількість радіолокаційних станцій, нарощуємо чисельність, проводимо підготовку персоналу. Цей процес у розпалі, якщо можна так сказати.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Головком звернув увагу на те, що зенітні дрони вітчизняного та іноземного виробництва продемонстрували вражаючи ефективність під час ліквідації російських «шахедів» — йдеться про понад 70%.

Що важливо розуміти, 20 вересня український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що вже ухвалено рішення про створення Штурмових військ.

