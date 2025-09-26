Тактика "тысячи порезов". Что происходит на Днепропетровщине

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, на границе Днепропетровской области армия РФ пытается действовать, используя тактику "тысячи порезов". Главная цель врага – продвинуться вглубь региона и задекларировать присутствие там, однако сил для наступления у россиян пока нет.
Главные тезисы
- Враг перебросил дополнительные силы на Новопавловское направление.
- Однако украинские воины смогли сорвать планы россиян.
Сырский раскрыл тактику армии РФ
Как утверждает главком, на Новопавловском направлении, где сходятся административные границы Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей, враг активно прибегает к тактике "тысячи порезов".
Речь идет о том, что россияне пытаются проникнуть вглубь территории, чтобы просто продемонстрировать там свое присутствие.
Сырский отмечает, что цель в армии РФ только одна: декларировать свое присутствие, воткнуть свой флаг в какое-нибудь здание в населенном пункте.
Он также официально подтвердил, что армия РФ перебросила подразделения морской пехоты из Сумского направления на Новопавловское.
Это было сделано с конкретной целью – прорвать украинскую оборону и совершить рывок в сторону Запорожской или Днепропетровской области.
Однако Силы обороны Украины смогли сорвать новый план врага.
