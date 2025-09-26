Тактика "тысячи порезов". Что происходит на Днепропетровщине

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, на границе Днепропетровской области армия РФ пытается действовать, используя тактику "тысячи порезов". Главная цель врага – продвинуться вглубь региона и задекларировать присутствие там, однако сил для наступления у россиян пока нет.

Сырский раскрыл тактику армии РФ

Как утверждает главком, на Новопавловском направлении, где сходятся административные границы Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей, враг активно прибегает к тактике "тысячи порезов".

Речь идет о том, что россияне пытаются проникнуть вглубь территории, чтобы просто продемонстрировать там свое присутствие.

Сырский отмечает, что цель в армии РФ только одна: декларировать свое присутствие, воткнуть свой флаг в какое-нибудь здание в населенном пункте.

Ситуация там динамичная. Территории велики, плотности войск недостаточны. И с нашей стороны, и с их стороны. Их (россиян) там больше. Но ведь для того, чтобы провести какое-то решительное наступление, у них не хватает сил и средств.

Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Он также официально подтвердил, что армия РФ перебросила подразделения морской пехоты из Сумского направления на Новопавловское.

Это было сделано с конкретной целью – прорвать украинскую оборону и совершить рывок в сторону Запорожской или Днепропетровской области.

Однако Силы обороны Украины смогли сорвать новый план врага.