Тактика "тисячі порізів". Що насправді відбувається на Дніпропетровщині
Україна
Джерело:  Інтерфакс-Україна

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, на межі Дніпропетровської області армія РФ намагається діяти, використовуючи тактику "тисячі порізів". Головна мета ворога — просунутися вглиб регіону й задекларувати присутність там, однак сил для наступу у росіян наразі немає.

Головні тези:

  •  Ворог перекинув додаткові сили на Новопавлівський напрямок.
  • Однак українські воїни змогли зірвати плани росіян.

Як стверджує головком, на Новопавлівському напрямку, де сходяться адміністративні межі Запорізької, Донецької і Дніпропетровської областей, ворог активно вдається до тактики "тисячі порізів".

Йдеться про те, що росіяни намагаються просочитися вглиб території, аби просто продемонструвати там свою присутність.

Сирський наголошує, що ціль в армії РФ лише одна: декларувати свою присутність, увіткнути свій прапор у якусь будівлю в населеному пункті.

Ситуація там динамічна. Території великі, щільності військ недостатні. І з нашого боку, і з їхнього боку. Їх (росіян) там більше. Але ж для того, щоб провести якийсь рішучий наступ, у них не вистачає сил і засобів.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Він також офіційно підтвердив, армія РФ перекидала підрозділи морської піхоти із Сумського напрямку на Новопавлівський.

Це було зроблено з конкретною ціллю — прорвати українську оборону та здійснити ривок у бік Запорізької чи Дніпропетровської області.

Однак Сили оборони України змогли зірвати новий план ворога.

