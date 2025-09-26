Тактика "тисячі порізів". Що насправді відбувається на Дніпропетровщині

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, на межі Дніпропетровської області армія РФ намагається діяти, використовуючи тактику "тисячі порізів". Головна мета ворога — просунутися вглиб регіону й задекларувати присутність там, однак сил для наступу у росіян наразі немає.
Головні тези:
- Ворог перекинув додаткові сили на Новопавлівський напрямок.
- Однак українські воїни змогли зірвати плани росіян.
Сирський розкрив тактику армії РФ
Як стверджує головком, на Новопавлівському напрямку, де сходяться адміністративні межі Запорізької, Донецької і Дніпропетровської областей, ворог активно вдається до тактики "тисячі порізів".
Йдеться про те, що росіяни намагаються просочитися вглиб території, аби просто продемонструвати там свою присутність.
Сирський наголошує, що ціль в армії РФ лише одна: декларувати свою присутність, увіткнути свій прапор у якусь будівлю в населеному пункті.
Він також офіційно підтвердив, армія РФ перекидала підрозділи морської піхоти із Сумського напрямку на Новопавлівський.
Це було зроблено з конкретною ціллю — прорвати українську оборону та здійснити ривок у бік Запорізької чи Дніпропетровської області.
Однак Сили оборони України змогли зірвати новий план ворога.
