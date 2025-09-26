"Він пообіцяв". Каллас публічно дорікнула Трампу щодо України

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас звернула увагу на те, що Європа не несе одноосібної відповідальності за допомогу Києву. Вона також публічно нагадала, що саме американський лідер Дональд Трамп обіцяв зупинити війну РФ проти України.

Каллас чекає від Трампа конкретних дій

Як зазначила головна дипломатка ЄС, саме очільник Білого дому Дональд Трамп взяв на себе відповідальність зупинити Росію та кровопролиття.

Саме він пообіцяв зупинити вбивства. Тож це (допомога Україні зупинити війну. — ред.) не може бути лише на нас. Кая Каллас Очільниця європейської демократії

Цей докір був озвучений під час спроб України та її союзників зрозуміти значення різкої зміни позиції Трампа щодо російсько-української війни.

Як уже згадувалося раніше, президент США написав, що Україна "здатна воювати й повернути собі всю територію в первісних межах".

На його переконання, це станеться за підтримки ЄС і НАТО.

Попри те, що чимало європейських чиновників позитивно сприйняли більш прихильний тон на адресу України, деякі вважають, що Трамп може натякати на намір скоротити участь США і зняти з себе відповідальність.