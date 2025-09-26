"Він пообіцяв". Каллас публічно дорікнула Трампу щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

"Він пообіцяв". Каллас публічно дорікнула Трампу щодо України

Каллас
Read in English
Джерело:  Politico

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас звернула увагу на те, що Європа не несе одноосібної відповідальності за допомогу Києву. Вона також публічно нагадала, що саме американський лідер Дональд Трамп обіцяв зупинити війну РФ проти України.

Головні тези:

  • Європа не несе одноосібної відповідальності за допомогу Києву.
  • Каллас підкреслила, що НАТО існує завдяки США.

Каллас чекає від Трампа конкретних дій

Як зазначила головна дипломатка ЄС, саме очільник Білого дому Дональд Трамп взяв на себе відповідальність зупинити Росію та кровопролиття.

Саме він пообіцяв зупинити вбивства. Тож це (допомога Україні зупинити війну. — ред.) не може бути лише на нас.

Кая Каллас

Кая Каллас

Очільниця європейської демократії

Цей докір був озвучений під час спроб України та її союзників зрозуміти значення різкої зміни позиції Трампа щодо російсько-української війни.

Як уже згадувалося раніше, президент США написав, що Україна "здатна воювати й повернути собі всю територію в первісних межах".

На його переконання, це станеться за підтримки ЄС і НАТО.

Попри те, що чимало європейських чиновників позитивно сприйняли більш прихильний тон на адресу України, деякі вважають, що Трамп може натякати на намір скоротити участь США і зняти з себе відповідальність.

НАТО не існує без США. Америка — найбільший союзник у НАТО. Тож коли йдеться про те, що має робити НАТО, це означає й те, що має робити Америка, — додала Каллас.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Україна може отримати 140 млрд євро — що відомо про план ЄС
ЄС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сирський заявив про пастку для армії РФ на Покровському напрямку
Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сирський оголосив про створення нового роду військ
Сирський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?