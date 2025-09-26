"Он пообещал". Каллас публично упрекнула Трампа касательно Украины
Источник:  Politico

Глава европейской дипломатии Кая Каллас обратила внимание на то, что Европа не несет единоличной ответственности за помощь Киеву. Она также публично напомнила, что именно американский лидер Дональд Трамп обещал остановить войну РФ против Украины.

Как отметила главная дипломат ЕС, именно глава Белого дома Дональд Трамп взял на себя ответственность остановить Россию и кровопролитие.

Он пообещал остановить убийства. Так что это (помощь Украине остановить войну. — ред.) не может быть только на нас.

Этот упрек был озвучен во время попыток Украины и ее союзников понять значение резкого изменения позиции Трампа в отношении российско-украинской войны.

Как уже упоминалось ранее, президент США написал, что Украина способна воевать и вернуть себе всю территорию в первоначальных пределах.

По его убеждению, это произойдет при поддержке ЕС и НАТО.

Несмотря на то, что многие европейские чиновники положительно восприняли более благосклонный тон в адрес Украины, некоторые считают, что Трамп может намекать на намерение сократить участие США и снять с себя ответственность.

НАТО не существует без США. Америка — крупнейший союзник в НАТО. Итак, когда речь идет о том, что должно делать НАТО, это значит и то, что должна делать Америка, — добавила Каллас.

