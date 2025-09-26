Глава европейской дипломатии Кая Каллас обратила внимание на то, что Европа не несет единоличной ответственности за помощь Киеву. Она также публично напомнила, что именно американский лидер Дональд Трамп обещал остановить войну РФ против Украины.

Каллас ждет от Трампа конкретных действий

Как отметила главная дипломат ЕС, именно глава Белого дома Дональд Трамп взял на себя ответственность остановить Россию и кровопролитие.

Он пообещал остановить убийства. Так что это (помощь Украине остановить войну. — ред.) не может быть только на нас. Кая Каллас Глава европейской демократии

Этот упрек был озвучен во время попыток Украины и ее союзников понять значение резкого изменения позиции Трампа в отношении российско-украинской войны.

Как уже упоминалось ранее, президент США написал, что Украина способна воевать и вернуть себе всю территорию в первоначальных пределах.

По его убеждению, это произойдет при поддержке ЕС и НАТО.

Несмотря на то, что многие европейские чиновники положительно восприняли более благосклонный тон в адрес Украины, некоторые считают, что Трамп может намекать на намерение сократить участие США и снять с себя ответственность.