Помер роспропагандист Тигран Кеосаян — чоловік Маргарити Симоньян

26 вересня офіційно стало відомо про смерть впливового російського пропагандиста Тиграна Кеосаяна. Про це заявила його дружина — також пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян.
Головні тези:
- Протягом багатьох років він використовував свою творчість і популярність для поширення пропагандистських ідей.
- Кеосаян був обличчям численних пропагандистських проєктів.
Що відомо про смерть Тиграна Кеосаяна
Він був відомим в Росії режисером, продюсером та телеведучим, який багато років поспіль працював в інтересах Кремля.
Воєнний злочинець помер у віці 59 років.
Що важливо розуміти, ще у січні 2025 року Кеосаян пережив клінічну смерть і відтоді був непритомний.
Як кремлівський пропагандист він працював на каналах РЕН ТВ, «Росія» та НТВ.
Варто зазначити, що останнім його проєктом було пропагандистське сатиричне шоу “Міжнародна пилорама”.
Ще 3 роки Тигран Кеосаян потрапив у списки санкцій Євросоюзу через те, що “поширював антиукраїнську пропаганду в російських ЗМІ”.
До слова, нещодавно головна редакторка медіагрупи "Росія сьогодні" та телеканалу RT Маргарита Симоньян публічно оголосила, що хворіє на рак і проходить курс лікування.
