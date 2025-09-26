Помер роспропагандист Тигран Кеосаян — чоловік Маргарити Симоньян

26 вересня офіційно стало відомо про смерть впливового російського пропагандиста Тиграна Кеосаяна. Про це заявила його дружина — також пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян.

Що відомо про смерть Тиграна Кеосаяна

Він був відомим в Росії режисером, продюсером та телеведучим, який багато років поспіль працював в інтересах Кремля.

Воєнний злочинець помер у віці 59 років.

Що важливо розуміти, ще у січні 2025 року Кеосаян пережив клінічну смерть і відтоді був непритомний.

Кеосаян відомий як режисер з фільмів «Бідна Саша» (1997), «Президент та його онука» (1999), «Конвалія срібляста» (2000), «Кримський міст. Зроблено з любов'ю» (2018). Поширити

Як кремлівський пропагандист він працював на каналах РЕН ТВ, «Росія» та НТВ.

Фото: скриншот

Варто зазначити, що останнім його проєктом було пропагандистське сатиричне шоу “Міжнародна пилорама”.

Ще 3 роки Тигран Кеосаян потрапив у списки санкцій Євросоюзу через те, що “поширював антиукраїнську пропаганду в російських ЗМІ”.

До слова, нещодавно головна редакторка медіагрупи "Росія сьогодні" та телеканалу RT Маргарита Симоньян публічно оголосила, що хворіє на рак і проходить курс лікування.