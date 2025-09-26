Путін уже припустився головної помилки у війні проти України
Путін уже припустився головної помилки у війні проти України

Путін не прорахував усі свої ходи та їхні наслідки
Read in English
Джерело:  The Washington Post

Видання The Washington Post звертає увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін обіграв сам себе, коли підставив американського лідера Дональда Трампа. Загалом це призвело до головної помилки Кремля — президент найсильнішої наддержави перейшов на бік України.

Головні тези:

  • Путін недооцінив Трампа та межі його терпіння.
  • Диктатор випробовує рішучість президента США та шукає його слабкі місця.

Путін не прорахував усі свої ходи та їхні наслідки

Як вважає співробітник Американського інституту підприємництва і колишній головний спічрайтер президента Джорджа Буша-молодшого Марк Тіссен, розворот Трампа у бік України був неминучим.

А все тому, що російський диктатор багато разів поспіль публічно принижував президента США та ігнорував їхні угоди.

Ні для кого не секрет, що очільник Білого дому дав Володимиру Путіну шанси довести свою зацікавленість у завершенні війни.

Однак глава Кремля продовжував гнути свою лінію й відмовлявся від зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.

На переконання Марка Тіссена, головною помилкою Путіна було те, що він прийняв запрошення Трампа відвідати саміт на Алясці минулого місяця.

Негласна угода полягала в тому, що після візиту на Аляску відбудеться двостороння зустріч Путіна і президента України Володимира Зеленського, а потім тристороння зустріч трьох лідерів. Путін насолоджувався помпою і церемонністю, привласнив собі престиж, дарований йому Трампом, і порушив свою частину угоди, різко посиливши бомбардування мирного населення.

