Зеленський звернувся до Трампа з таємним проханням

Згідно з даними видання Telegraph, український лідер Володимир Зеленський непублічно попросив президент США Дональда Трампа про ракети Tomahawk під час закритої зустрічі в Нью-Йорку.
Головні тези:
- Трамп прихильно поставився до прохання Зеленського.
- Однак про ухвалення конкретного рішення наразі нічого невідомо.
Зеленський намагався домовитися з Трампом
Як вдалося дізнатися журналістам, український лідер детально пояснив очільнику Білого дому, що саме високотехнологічна зброя допоможе всадити російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів.
Інсайдери ЗМІ стверджують, що прохання було висловлено під час зустрічі двох лідерів, яка відбулася на полях Генасамблеї ООН.
Що важливо розуміти, воно було оцінене як надзвичайно позитивне.
Зеленський офіційно підтвердив, що Дональд Трамп схвально поставився до його заклику щодо надання крилатих ракет великої дальності.
Що цікаво, шеф американської дипломатії Марко Рубіо заявив лідерам Європи, що зміну тону Трампа щодо України слід розглядати "якнайпозитивніше".
