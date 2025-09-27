Большой нефтяной кризис в России шокировал Путина

Украина активно наращивает мощность своих атак на нефтяную инфраструктуру России, провоцируя дефицит топлива, панику и экономические трудности. Российский диктатор Владимир Путин действительно в шоке от такого развития событий.
Главные тезисы
- Путин не был готов, что Украина предпримет кардинальные действия.
- Ситуация в стране-агрессорке может резко обостриться, если Киев будет продолжать удары.
Путин не был готов к такому сценарию
Власти РФ не могут скрыть тот факт, что на заправках в Москве, Крыму и на Дальнем Востоке образовались очереди.
Безумный рост цен на топливо привел к тому, что Кремль ввел нормирование продаж бензина и дизельного топлива.
Весь мир знает, что большой нефтяной кризис в России — дело рук Сил обороны Украины.
Большинство аналитиков уже сделали вывод, что атаки Киева смогли сократить переработку нефти почти на 20% в некоторые дни.
Более того, украинские дроны нарушили экспорт одного из ключевых портов, ослабляя способность России финансировать войну.
Журналисты обращают внимание на то, что Украина также атакует нефтебазы и насосные станции, что повышает внутреннее недовольство и давление на диктатора Путина.
По убеждению аналитиков, украинские атаки на энергетическую инфраструктуру России стали одними из самых эффективных санкций — они действуют быстро и разрушают военный бюджет России.
