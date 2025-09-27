Украина активно наращивает мощность своих атак на нефтяную инфраструктуру России, провоцируя дефицит топлива, панику и экономические трудности. Российский диктатор Владимир Путин действительно в шоке от такого развития событий.

Путин не был готов к такому сценарию

Власти РФ не могут скрыть тот факт, что на заправках в Москве, Крыму и на Дальнем Востоке образовались очереди.

Безумный рост цен на топливо привел к тому, что Кремль ввел нормирование продаж бензина и дизельного топлива.

Весь мир знает, что большой нефтяной кризис в России — дело рук Сил обороны Украины.

Большинство аналитиков уже сделали вывод, что атаки Киева смогли сократить переработку нефти почти на 20% в некоторые дни.

Более того, украинские дроны нарушили экспорт одного из ключевых портов, ослабляя способность России финансировать войну.

Журналисты обращают внимание на то, что Украина также атакует нефтебазы и насосные станции, что повышает внутреннее недовольство и давление на диктатора Путина.

По убеждению аналитиков, украинские атаки на энергетическую инфраструктуру России стали одними из самых эффективных санкций — они действуют быстро и разрушают военный бюджет России.