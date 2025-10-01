Аналітики назвали головного імпортера російської нафти — це союзник України

У першій половині 2025 року саме Тайвань став найбільшим у світі імпортером російської нафти — він виплатив режиму Путіна мільярди доларів, які були направлені на фінансування війни проти України.

Тайвань лише імітує проукраїнську позицію

Саме ця країна багаторазово публічно заявляла про свою підтримку України у війні проти Росії.

Ба більше, офіційний Тайбей приєднався до міжнародних санкцій проти країни-агресорки.

Однак навіть це не завадило йому найактивніше купувати російське “чорне золото”.

На це звернули увагу аналітики Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), тайванської некомерційної організації Environmental Rights Foundation (ERF), німецької Ecodefense та міжнародної правозахисної організації Urgewald.

Згідно з офіційними даними, у першій половині поточного року Тайвань імпортував російської нафти на суму 1,3 мільярда доларів США, ставши її головним покупцем на міжнародній арені.

Окрім того, наголошується, що середньомісячний обсяг імпорту зріс майже вшестеро порівняно з 2022 роком.

Загалом ці закупівлі принесли до бюджету Росії 1,7 мільярда доларів у вигляді податків на видобуток корисних копалин. Поширити

Що важливо розуміти, цієї суми достатньо для фінансування виробництва 170 тисяч дронів типу "Гербера", які країна-агресорка щоденно використовує для атак на Україну.