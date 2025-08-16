Тайвань масштабує розробку морських дронів за прикладом України
Тайвань масштабує розробку морських дронів за прикладом України

дрон
Джерело:  Naval News

Тайвань активно розвиває програму створення озброєних надводних безпілотних апаратів (USV), спираючись на досвід України у Чорному морі. Українські морські дрони, які з 2022 року успішно атакували російський флот, стали прикладом для тайванських інженерів.

Головні тези:

  • Тайвань зосереджується на розробці морських дронів за зразком українських, які успішно брали участь у військових діях проти російського флоту в Чорному морі.
  • Морські безпілотники можуть допомогти Тайваню у протидії китайській загрозі, порушуючи логістику та бойові плани вторгнення КНР на ранніх етапах.
  • Тайванські новинки у розробці USV містять моделі Kuaiqi, Endeavour Manta, Sea Shark 800 та Piranha 9, що відрізняються функціоналом та параметрами.

Тайвань розробляє нові морські дрони на тлі китайської загрози

Морські безпілотники можуть стати ключовим елементом оборони Тайваню у разі військового конфлікту з Китаєм. Повідомляється, ці дрони можуть порушити логістику та бойові плани китайського флоту, завдаючи значних втрат на ранніх етапах вторгнення.

Наразі у Тайвані випробовуються кілька моделей USV, оснащених різними типами озброєння. Серед них — дрон Kuaiqi, який найбільш наближений до українських аналогів. Він має низькопрофільний корпус, два дизельні двигуни Cox, супутниковий зв’язок Kymeta, носовий заряд для тарану, ангар для квадрокоптерів і шість пускових труб для барражуючих боєприпасів типу Jing Feng.

Ще одна модель — Endeavour Manta. Це тримаран з композитним корпусом довжиною 8,6 м і шириною 3,7 м. Він оснащений двома моторами Honda, опціонально підтримує наявність екіпажу, має обтічник з антеною супутникового зв'язку і корпус із волокнистого пластику, що знижує радіолокаційну помітність.

Дрон Sea Shark 800 — це великий моторний човен зі здвоєними двигунами, які повністю закриті, ймовірно, для посиленого захисту цього безпілотника від ураження.

Piranha 9 має довжину 9 метрів, корпус зі стелс-лініями та ангар для дронів-камікадзе. Оснащений двома внутрішніми моторами з водометами, корпус покритий радіопоглинаючим матеріалом, що зменшує його видимість для радарів.

Перші зразки тайванських USV були представлені у 2023 році, а в червні 2025 року відбулася демонстрація нової хвилі розробок за участі 12 компаній. Випробування тайванських морських безпілотників досі тривають і частина інформації про них залишається засекреченою.

Тайванські морські дрони

Хоча ефективність цих дронів у реальному конфлікті ще не підтверджена, їх наявність може ускладнити планування військової операції для КНР, особливо якщо Тайвань зможе розгорнути їх у великій кількості та зберегти конфігурацію в таємниці.

