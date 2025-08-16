Тайвань масштабує розробку морських дронів за прикладом України

Тайвань активно розвиває програму створення озброєних надводних безпілотних апаратів (USV), спираючись на досвід України у Чорному морі. Українські морські дрони, які з 2022 року успішно атакували російський флот, стали прикладом для тайванських інженерів.

Тайвань розробляє нові морські дрони на тлі китайської загрози

Морські безпілотники можуть стати ключовим елементом оборони Тайваню у разі військового конфлікту з Китаєм. Повідомляється, ці дрони можуть порушити логістику та бойові плани китайського флоту, завдаючи значних втрат на ранніх етапах вторгнення.

Наразі у Тайвані випробовуються кілька моделей USV, оснащених різними типами озброєння. Серед них — дрон Kuaiqi, який найбільш наближений до українських аналогів. Він має низькопрофільний корпус, два дизельні двигуни Cox, супутниковий зв’язок Kymeta, носовий заряд для тарану, ангар для квадрокоптерів і шість пускових труб для барражуючих боєприпасів типу Jing Feng. Поширити

Ще одна модель — Endeavour Manta. Це тримаран з композитним корпусом довжиною 8,6 м і шириною 3,7 м. Він оснащений двома моторами Honda, опціонально підтримує наявність екіпажу, має обтічник з антеною супутникового зв'язку і корпус із волокнистого пластику, що знижує радіолокаційну помітність.

Дрон Sea Shark 800 — це великий моторний човен зі здвоєними двигунами, які повністю закриті, ймовірно, для посиленого захисту цього безпілотника від ураження.

Piranha 9 має довжину 9 метрів, корпус зі стелс-лініями та ангар для дронів-камікадзе. Оснащений двома внутрішніми моторами з водометами, корпус покритий радіопоглинаючим матеріалом, що зменшує його видимість для радарів.

Перші зразки тайванських USV були представлені у 2023 році, а в червні 2025 року відбулася демонстрація нової хвилі розробок за участі 12 компаній. Випробування тайванських морських безпілотників досі тривають і частина інформації про них залишається засекреченою. Поширити

Тайванські морські дрони

Хоча ефективність цих дронів у реальному конфлікті ще не підтверджена, їх наявність може ускладнити планування військової операції для КНР, особливо якщо Тайвань зможе розгорнути їх у великій кількості та зберегти конфігурацію в таємниці.