Тайвань масштабирует разработку морских дронов по примеру Украины

Тайвань активно развивает программу создания вооруженных надводных беспилотных аппаратов (USV), основываясь на опыте Украины в Черном море. Украинские морские дроны, с 2022 года успешно атаковавшие российский флот, стали примером для тайваньских инженеров.

Тайвань разрабатывает новые морские дроны на фоне китайской угрозы

Морские беспилотники могут стать ключевым элементом обороны Тайваня в случае военного конфликта с Китаем. Сообщается, что эти дроны могут нарушить логистику и боевые планы китайского флота, нанося значительные потери на ранних этапах вторжения.

В настоящее время в Тайване испытываются несколько моделей USV, оснащенных разными типами вооружения. Среди них — дрон Kuaiqi, наиболее приближенный к украинским аналогам. Он имеет низкопрофильный корпус, два дизельных двигателя Cox, спутниковую связь Kymeta, носовой заряд для тарана, ангар для квадрокоптеров и шесть пусковых труб для барражирующих боеприпасов типа Jing Feng.

Еще одна модель — Endeavour Manta. Это тримаран с композитным корпусом длиной 8,6 м и шириной 3,7 м. Он оснащен двумя моторами Honda, опционально поддерживает наличие экипажа, имеет обтекатель с антенной спутниковой связи и корпус из волокнистого пластика, что снижает радиолокационную заметность.

Дрон Sea Shark 800 — это большая моторная лодка со сдвоенными двигателями, которые полностью закрыты, вероятно, для усиленной защиты этого беспилотника от поражения.

Piranha 9 имеет длину 9 метров, корпус со стелс-линиями и ангар для дронов-камикадзе. Оснащенный двумя внутренними моторами с водометами, корпус покрыт радиопоглощающим материалом, что уменьшает его видимость для радаров.

Первые образцы тайваньских USV были представлены в 2023 году, а в июне 2025 состоялась демонстрация новой волны разработок с участием 12 компаний. Испытания тайваньских морских беспилотников продолжаются и часть информации о них остается засекреченной.

Тайваньские морские дроны

Хотя эффективность этих дронов в реальном конфликте еще не подтверждена, их наличие может усложнить планирование военной операции для КНР, особенно если Тайвань сможет развернуть ее в большом количестве и сохранить конфигурацию в тайне.