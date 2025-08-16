Тайвань масштабирует разработку морских дронов по примеру Украины
Категория
Технологии
Дата публикации

Тайвань масштабирует разработку морских дронов по примеру Украины

дрон
Читати українською
Источник:  Naval News

Тайвань активно развивает программу создания вооруженных надводных беспилотных аппаратов (USV), основываясь на опыте Украины в Черном море. Украинские морские дроны, с 2022 года успешно атаковавшие российский флот, стали примером для тайваньских инженеров.

Главные тезисы

  • Тайвань усиливает разработку морских дронов, следуя примеру успешных украинских моделей.
  • Морские беспилотники могут стать ключевым компонентом обороны Тайваня против китайской угрозы.
  • Новинки, такие как Kuaiqi, Endeavour Manta, Sea Shark 800 и Piranha 9, демонстрируют разнообразие функционала и характеристик.

Тайвань разрабатывает новые морские дроны на фоне китайской угрозы

Морские беспилотники могут стать ключевым элементом обороны Тайваня в случае военного конфликта с Китаем. Сообщается, что эти дроны могут нарушить логистику и боевые планы китайского флота, нанося значительные потери на ранних этапах вторжения.

В настоящее время в Тайване испытываются несколько моделей USV, оснащенных разными типами вооружения. Среди них — дрон Kuaiqi, наиболее приближенный к украинским аналогам. Он имеет низкопрофильный корпус, два дизельных двигателя Cox, спутниковую связь Kymeta, носовой заряд для тарана, ангар для квадрокоптеров и шесть пусковых труб для барражирующих боеприпасов типа Jing Feng.

Еще одна модель — Endeavour Manta. Это тримаран с композитным корпусом длиной 8,6 м и шириной 3,7 м. Он оснащен двумя моторами Honda, опционально поддерживает наличие экипажа, имеет обтекатель с антенной спутниковой связи и корпус из волокнистого пластика, что снижает радиолокационную заметность.

Дрон Sea Shark 800 — это большая моторная лодка со сдвоенными двигателями, которые полностью закрыты, вероятно, для усиленной защиты этого беспилотника от поражения.

Piranha 9 имеет длину 9 метров, корпус со стелс-линиями и ангар для дронов-камикадзе. Оснащенный двумя внутренними моторами с водометами, корпус покрыт радиопоглощающим материалом, что уменьшает его видимость для радаров.

Первые образцы тайваньских USV были представлены в 2023 году, а в июне 2025 состоялась демонстрация новой волны разработок с участием 12 компаний. Испытания тайваньских морских беспилотников продолжаются и часть информации о них остается засекреченной.

Тайваньские морские дроны

Хотя эффективность этих дронов в реальном конфликте еще не подтверждена, их наличие может усложнить планирование военной операции для КНР, особенно если Тайвань сможет развернуть ее в большом количестве и сохранить конфигурацию в тайне.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Новороссийск РФ атаковали морские дроны — видео
Новороссийск РФ атаковали морские дроны — видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Морские дроны Magura уничтожили два вертолета РФ в Черном море
ГУР
Морские дроны Magura уничтожили два вертолета РФ в Черном море
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР впервые показала модернизированные морские дроны Magura V7 — видео
ГУР
Magura

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?