Тайвань масштабирует разработку морских дронов по примеру Украины

Тайвань активно развивает программу создания вооруженных надводных беспилотных аппаратов (USV), основываясь на опыте Украины в Черном море. Украинские морские дроны, с 2022 года успешно атаковавшие российский флот, стали примером для тайваньских инженеров.
Главные тезисы
- Тайвань усиливает разработку морских дронов, следуя примеру успешных украинских моделей.
- Морские беспилотники могут стать ключевым компонентом обороны Тайваня против китайской угрозы.
- Новинки, такие как Kuaiqi, Endeavour Manta, Sea Shark 800 и Piranha 9, демонстрируют разнообразие функционала и характеристик.
Тайвань разрабатывает новые морские дроны на фоне китайской угрозы
Морские беспилотники могут стать ключевым элементом обороны Тайваня в случае военного конфликта с Китаем. Сообщается, что эти дроны могут нарушить логистику и боевые планы китайского флота, нанося значительные потери на ранних этапах вторжения.
Еще одна модель — Endeavour Manta. Это тримаран с композитным корпусом длиной 8,6 м и шириной 3,7 м. Он оснащен двумя моторами Honda, опционально поддерживает наличие экипажа, имеет обтекатель с антенной спутниковой связи и корпус из волокнистого пластика, что снижает радиолокационную заметность.
Дрон Sea Shark 800 — это большая моторная лодка со сдвоенными двигателями, которые полностью закрыты, вероятно, для усиленной защиты этого беспилотника от поражения.
Piranha 9 имеет длину 9 метров, корпус со стелс-линиями и ангар для дронов-камикадзе. Оснащенный двумя внутренними моторами с водометами, корпус покрыт радиопоглощающим материалом, что уменьшает его видимость для радаров.
Хотя эффективность этих дронов в реальном конфликте еще не подтверждена, их наличие может усложнить планирование военной операции для КНР, особенно если Тайвань сможет развернуть ее в большом количестве и сохранить конфигурацию в тайне.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-