Аналитики назвали главного импортера российской нефти — это союзник Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

Аналитики назвали главного импортера российской нефти — это союзник Украины

Тайвань только имитирует проукраинскую позицию
Читати українською
Источник:  online.ua

В первой половине 2025 года именно Тайвань стал крупнейшим в мире импортером российской нефти - он выплатил режиму Путина миллиарды долларов, направленных на финансирование войны против Украины.

Главные тезисы

  • Тайвань как крупнейший покупатель российской нефти играет ключевую роль в этом процессе.
  • За заработанные средства РФ может произвести 170 тысяч дронов типа "Гербера".

Тайвань только имитирует проукраинскую позицию

Именно эта страна неоднократно публично заявляла о своей поддержке Украины в войне против России.

Более того, официальный Тайбэй присоединился к международным санкциям против страны-агрессорки.

Однако даже это не помешало ему активно покупать российское "черное золото".

На это обратили внимание аналитики Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), некоммерческой тайваньской организации Environmental Rights Foundation (ERF), немецкой Ecodefense и международной правозащитной организации Urgewald.

Согласно официальным данным, в первой половине текущего года Тайвань импортировал российскую нефть на сумму 1,3 миллиарда долларов США, став ее главным покупателем на международной арене.

Кроме того, указано, что среднемесячный объем импорта вырос почти в шесть раз по сравнению с 2022 годом.

В общей сложности эти закупки принесли в бюджет России 1,7 миллиарда долларов в виде налогов на добычу полезных ископаемых.

Что важно понимать, этой суммы достаточно для финансирования производства 170 тысяч дронов типа "Гербера", которые ежедневно использует страна-агрессорка для атак на Украину.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США готовятся к почти "неизбежному" вторжению Китая на Тайвань
США призывают готовиться к худшему сценарию
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Тайвань масштабирует разработку морских дронов по примеру Украины
дрон
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Китай готовится к нападению на Тайвань с помощью России — как именно
Си

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?