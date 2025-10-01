Аналитики назвали главного импортера российской нефти — это союзник Украины

В первой половине 2025 года именно Тайвань стал крупнейшим в мире импортером российской нефти - он выплатил режиму Путина миллиарды долларов, направленных на финансирование войны против Украины.
Главные тезисы
- Тайвань как крупнейший покупатель российской нефти играет ключевую роль в этом процессе.
- За заработанные средства РФ может произвести 170 тысяч дронов типа "Гербера".
Тайвань только имитирует проукраинскую позицию
Именно эта страна неоднократно публично заявляла о своей поддержке Украины в войне против России.
Более того, официальный Тайбэй присоединился к международным санкциям против страны-агрессорки.
Однако даже это не помешало ему активно покупать российское "черное золото".
На это обратили внимание аналитики Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), некоммерческой тайваньской организации Environmental Rights Foundation (ERF), немецкой Ecodefense и международной правозащитной организации Urgewald.
Согласно официальным данным, в первой половине текущего года Тайвань импортировал российскую нефть на сумму 1,3 миллиарда долларов США, став ее главным покупателем на международной арене.
Кроме того, указано, что среднемесячный объем импорта вырос почти в шесть раз по сравнению с 2022 годом.
Что важно понимать, этой суммы достаточно для финансирования производства 170 тысяч дронов типа "Гербера", которые ежедневно использует страна-агрессорка для атак на Украину.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-