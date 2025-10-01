Аналитики назвали главного импортера российской нефти — это союзник Украины

В первой половине 2025 года именно Тайвань стал крупнейшим в мире импортером российской нефти - он выплатил режиму Путина миллиарды долларов, направленных на финансирование войны против Украины.

Тайвань только имитирует проукраинскую позицию

Именно эта страна неоднократно публично заявляла о своей поддержке Украины в войне против России.

Более того, официальный Тайбэй присоединился к международным санкциям против страны-агрессорки.

Однако даже это не помешало ему активно покупать российское "черное золото".

На это обратили внимание аналитики Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), некоммерческой тайваньской организации Environmental Rights Foundation (ERF), немецкой Ecodefense и международной правозащитной организации Urgewald.

Согласно официальным данным, в первой половине текущего года Тайвань импортировал российскую нефть на сумму 1,3 миллиарда долларов США, став ее главным покупателем на международной арене.

Кроме того, указано, что среднемесячный объем импорта вырос почти в шесть раз по сравнению с 2022 годом.

В общей сложности эти закупки принесли в бюджет России 1,7 миллиарда долларов в виде налогов на добычу полезных ископаемых. Поделиться

Что важно понимать, этой суммы достаточно для финансирования производства 170 тысяч дронов типа "Гербера", которые ежедневно использует страна-агрессорка для атак на Украину.