Китай готовится к нападению на Тайвань с помощью России — как именно

Российская Федерация помогает Китаю с подготовкой к нападению на Тайвань. Речь идет о продаже военной техники и масштабных учениях для китайских воздушно-десантных войск.

В частности, документы, независимо проверенные британским аналитическим центром Royal United Services Institute (RUSI), свидетельствуют об углублении союза между Москвой и Пекином.

РФ использует свой боевой опыт для проведения подготовки китайских воздушно-десантных подразделений и обучения десантированию бронетехники. По мнению аналитиков, это усугубит способность Пекина захватить Тайвань.

В предстоящей войне за Тайвань поставки Москвой нефти, газа и других природных ресурсов, а также ее крупная оборонная промышленность могут стать "стратегическим резервом для Китая", — заявил Джек Уотлинг, старший научный сотрудник по сухопутной войне в RUSI.

Документы, изложенные на 800 страницах, свидетельствуют, что в октябре 2024 года РФ согласилась продать Китаю много военной техники. Речь идет о 37 легких амфибийных транспортных средствах BMD-4M, 11 самоходных противотанковых орудиях Sprut-SDM1 и 11 воздушно-десантных бронетранспортерах BTR-MDM.

Основной контракт предусматривал передачу командных и наблюдательных машин и специальных парашютных систем, предназначенных для десантирования тяжелых грузов с большой высоты.

Документы свидетельствуют о нескольких раундах переговоров, включая встречу в Пекине в апреле 2024 года, на которой Китай попросил РФ ускорить сроки поставки определенных транспортных средств.

Речь шла об адаптации вооружения, чтобы сделать его совместимым с китайским программным обеспечением, электронными, радио- и навигационными системами.

В отдельных документах изложены программы обучения китайских десантников боевому использованию вооружения, а также системы управления и контроля, используемые для руководства операциями.

Кремль не ответил на запрос о комментарии по соглашению. Кроме того, ни Министерство обороны Китая, ни государственные оборонные подрядчики, вовлеченные в соглашения, не ответили на такие запросы.

В последний год лидеры Китая и РФ посещали военные парады друг друга. В 2024 году их вооруженные силы провели 14 совместных учений, что вдвое превышает показатели предыдущих 10 лет.

На прошлой неделе представители китайских вооруженных сил посетили российско-белорусские военные учения "Запад-2025", где РФ продемонстрировала десанты тяжелой техники, которые Китай стремится повторить.

Напомним, Китай считает Тайвань частью своей территории и называет его правительство "сепаратистским". Тайбэй утверждает, что он суверенное государство с собственной политической и экономической системой.