Крупный нефтяной кризис, охвативший почти всю Россию, достиг невиданных ранее масштабов. Мощные ежедневные атаки Украины привели к тому, что удалось остановить 38% мощностей враждебных НПЗ. Такого никогда не было раньше в истории страны-агрессорки.

Украина погружает Россию в хаос

Российские прокремлевские СМИ не скрывают, что 28 сентября на НПЗ в стране-агрессорке простаивали 38% мощностей по первоначальной переработке нефти.

Что важно понимать, речь идет о 338 тысячах тонн в сутки.

Аналитики обращают внимание на то, что совокупный объем мощностей, доступных для производства бензина и дизтоплива, упал на 6% в августе и еще на 18% в сентябре.

Масштаб простоев на НПЗ стал исторически беспрецедентным: он превысил рекорд августа (23%, 206 тысяч тонн в сутки), а также предыдущие рекорды мая-2022 (196 тысяч тонн в сутки) и мая-2020 (164 тысяч тонн в сутки). Поделиться

Кроме того, указано, что 70% простоев — это последствия атак украинских дронов.

По состоянию на конец сентября они вывели из строя около четверти российской нефтепереработки, или около 236 тысяч тонн в сутки.