Крупный нефтяной кризис, охвативший почти всю Россию, достиг невиданных ранее масштабов. Мощные ежедневные атаки Украины привели к тому, что удалось остановить 38% мощностей враждебных НПЗ. Такого никогда не было раньше в истории страны-агрессорки.
Главные тезисы
- Производство бензина за сентябрь сократилось на 1 млн. тонн.
- Его дефицит на российском рынке достиг 20% от потребления.
Украина погружает Россию в хаос
Российские прокремлевские СМИ не скрывают, что 28 сентября на НПЗ в стране-агрессорке простаивали 38% мощностей по первоначальной переработке нефти.
Что важно понимать, речь идет о 338 тысячах тонн в сутки.
Аналитики обращают внимание на то, что совокупный объем мощностей, доступных для производства бензина и дизтоплива, упал на 6% в августе и еще на 18% в сентябре.
Кроме того, указано, что 70% простоев — это последствия атак украинских дронов.
По состоянию на конец сентября они вывели из строя около четверти российской нефтепереработки, или около 236 тысяч тонн в сутки.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-