Україна уразила 6 районів зосередження російських окупантів

Генштаб ЗСУ звітує, що протягом 3 жовтня українські авіація, ракетні війська і артилерія успішно атакували одразу шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійські засоби та пункт управління армії РФ.
Головні тези:
- Почалася 1319-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Протягом 3 жовтня на фронті відбулося 159 боєзіткнень.
Втрати армії РФ станом на 4 жовтня 2025 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 04.10.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 114 380 (+950) осіб;
танків — 11226 (+1) од;
бойових броньованих машин — 23298 (+1) од;
артилерійських систем — 33428 (+15) од;
РСЗВ — 1515 (+1) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 66543 (+450) од;
крилатих ракет — 3803 (+10) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 63398 (+73) од;
спеціальної техніки — 3971 (+1) од.
Вчора противник завдав трьох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував 41 ракету, скинув 142 керовані авіабомби.
Крім цього, здійснив 4433 обстріли, зокрема 93 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6264 дрони-камікадзе.
Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Костянтинівка Донецької області; Григорівка, Лук’янівське, Павлівка, Комишуваха Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-