Україна уразила 6 районів зосередження російських окупантів
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна уразила 6 районів зосередження російських окупантів

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Генштаб ЗСУ звітує, що протягом 3 жовтня українські авіація, ракетні війська і артилерія успішно атакували одразу шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійські засоби та пункт управління армії РФ.

Головні тези:

  • Почалася 1319-та доба повномасштабної війни Росії проти України. 
  • Протягом 3 жовтня на фронті відбулося 159 боєзіткнень.

Втрати армії РФ станом на 4 жовтня 2025 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 04.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 114 380 (+950) осіб;

  • танків — 11226 (+1) од;

  • бойових броньованих машин — 23298 (+1) од;

  • артилерійських систем — 33428 (+15) од;

  • РСЗВ — 1515 (+1) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 66543 (+450) од;

  • крилатих ракет — 3803 (+10) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 63398 (+73) од;

  • спеціальної техніки — 3971 (+1) од.

Вчора противник завдав трьох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував 41 ракету, скинув 142 керовані авіабомби.

Крім цього, здійснив 4433 обстріли, зокрема 93 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6264 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Костянтинівка Донецької області; Григорівка, Лук’янівське, Павлівка, Комишуваха Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Україна зупинила 38% потужностей російських НПЗ
Україна занурює Росію у хаос
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Головна мрія Путіна щодо України стала для нього жахіттям
Путін
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії палає один з найбільших НПЗ після атаки дронів — відео
Горить ще один російський НПЗ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?