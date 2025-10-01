Головна мрія Путіна щодо України стала для нього жахіттям
Головна мрія Путіна щодо України стала для нього жахіттям

Путін
Read in English
Джерело:  Atlantic Council

Редактор служби UkraineAlert Пітер Дікінсон звертає увагу міжнародної спільноти на те, що ключова мрія російського диктатора Володимира Путіна про демілітаризацію України перетворилася на його найгірший кошмар. Понад 3 роки повномасштабної війни призвели до того, що Україну дедалі частіше визнають світовим лідером у розробці технологій безпілотників. 

Головні тези:

  • Новий статус України - одна з головних військових держав Європи.
  • Диктатор не міг спрогнозувати подібний розвиток подій.

Україна перевершила всі очікування

Як зазначив Пітер Дікінсон, за роки повномасштабної війни з Росією Україна встигла розвинутися у багатьох сферах.

Насамперед йдеться про вітчизняну індустрію безпілотників, що розвивається вкрай швидко.

Це створило сприятливий клімат для невпинних інновацій і дозволило щодня випробовувати нові конструкції безпілотників в бойових умовах, — наголосив експерт.

Спочатку українські дрони продемонстрували свої можливості під час битви за Чорне море, однак це був лише початок.

Останні два роки безпілотники регулярно завдають ударів по цілях вглиб території РФ.

Зростаюча репутація України як ключового гравця в галузі безпілотної війни відображає драматичні зміни, що зараз відбуваються в архітектурі безпеки Європи. Донедавна Україна розглядалася як військова дрібниця, яка намагається прийняти стандарти НАТО. Прикметно, що зараз саме НАТО прагне прийняти українські стандарти, — наголосив Пітер Дікінсон.

Він вказав на те, що Путін мріяв про демілітаризацію України, однак фактично перетворив її на супердержаву у виробництві військових технологій.

Це жахіття, яке він сам собі створив. Дійсно, ця військова метаморфоза була б немислимою без імпульсу російської імперської агресії, — вважає експерт.

