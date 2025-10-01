Темпи просування армії РФ різко знизилися
Джерело:  DeepState

Аналітичний проєкт DeepState звертає увагу на те, що просування російських загарбницьких військ у вересні 2025 року різко сповільнилося. Що важливо розуміти, противник зміг захопити майже вдвічі меншу територію, ніж у серпні.

  • Новопавлівський — наразі є головним проблемним напрямком фронту.
  • Ворог підібрався впритул до Покровська з півдня, однак оборона ЗСУ тут дійсно ефективна.

Яким був вересень на фронті

Згідно з даними DeepState, протягом минулого місяця російські окупанти змогли захопити 259 кв км.

Що важливо розуміти, це найменші показники для армії РФ, починаючи з травня 2025 року.

Аналітики наголошують, що у вересні противник окупував на 44% менше територій, ніж у серпні.

За цілий місяць кацап зумів зайняти 0.04% від усієї площі країні і тепер загальний показник становить 19.04%, — йдеться в аналізі DeepState.

Окрім того, стверджуються, що найбільше втрати території було на Новопавлівському напрямку — 53% від всіх захоплених кв км.

Новопавлівський — головний проблемний відтинок. Де кількість просувань значно більше, ніж штурмових дій, а останні кадрові рішення тут не вселяють великої надії на покращення, — попереджають аналітики.

Також вони прокоментували розвиток бойових дій на Покровського напрямку.

Саме на цій ділянці фронту оборона залишається ефективною, адже "ціна кожного метру тут значно вища, а також ворог підібрався впритул до міста з півдня, а воювати в посадках і в місті — різні рівні складності".

