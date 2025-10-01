Темпи просування армії РФ різко знизилися

Аналітичний проєкт DeepState звертає увагу на те, що просування російських загарбницьких військ у вересні 2025 року різко сповільнилося. Що важливо розуміти, противник зміг захопити майже вдвічі меншу територію, ніж у серпні.
Головні тези:
- Новопавлівський — наразі є головним проблемним напрямком фронту.
- Ворог підібрався впритул до Покровська з півдня, однак оборона ЗСУ тут дійсно ефективна.
Яким був вересень на фронті
Згідно з даними DeepState, протягом минулого місяця російські окупанти змогли захопити 259 кв км.
Що важливо розуміти, це найменші показники для армії РФ, починаючи з травня 2025 року.
Аналітики наголошують, що у вересні противник окупував на 44% менше територій, ніж у серпні.
Окрім того, стверджуються, що найбільше втрати території було на Новопавлівському напрямку — 53% від всіх захоплених кв км.
Також вони прокоментували розвиток бойових дій на Покровського напрямку.
Саме на цій ділянці фронту оборона залишається ефективною, адже "ціна кожного метру тут значно вища, а також ворог підібрався впритул до міста з півдня, а воювати в посадках і в місті — різні рівні складності".
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-